Clima en Sonora hoy sábado 13 de diciembre: mañanas frías y tardes cálidas sin lluvias

El invierno comienza a sentirse en Sonora durante las primeras horas del día, aunque las tardes continúan registrando temperaturas elevadas. Para este sábado, y con base en la valoración y análisis de la información meteorológica general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como de diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que prevalecerán condiciones estables en gran parte del estado.

De acuerdo con el pronóstico, durante hoy se espera cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. El ambiente será frío a muy frío en la región montañosa durante la madrugada y la noche, mientras que en las zonas costeras se prevé un clima fresco. En contraste, por la tarde dominará un ambiente cálido en las regiones centro, sur y noroeste, donde en algunos puntos las temperaturas podrían superar los 30 grados centígrados.

PRONÓSTICO POR MUNICIPIOS

HERMOSILLO

Amaneció con una temperatura mínima de 13 °C y humedad relativa del 45%. Para este sábado se espera una temperatura máxima de 33 °C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Se pronostican cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Se registró una mínima de 11 °C, una temperatura máxima que alcanzaría los 33 °C, con una humedad del 70%. Vientos promedio de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Se esperan cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

NOGALES

Una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 29 °C. Una humedad relativa del 25%. Para la tarde se pronostica con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 30 km/h. El cielo estará parcialmente soleado, con 0% de probabilidad de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Amaneció con 12 °C y se espera una temperatura máxima de 27 °C y una humedad del 60%. Con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. El pronóstico indica cielo parcialmente soleado y 0% de probabilidad de lluvia.

NAVOJOA

Este sábado inició con una temperatura mínima de 12 °C y se prevé una máxima de 32 °C, con una humedad relativa del 70%. Vientos promedio de 10 km/h y rachas de 30 km/h. El cielo estará soleado y sin probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Registró una temperatura mínima de 9 °C y la máxima será de 24 °C. Con una humedad del 60%. La temperatura, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Se esperan nubes y claros, con 0% de probabilidad de precipitación.

GUAYMAS

Amaneció con una temperatura mínima de 14 °C y para la tarde se espera una máxima de 26 °C. Una humedad relativa del 60%. Vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. El pronóstico indica cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas matutinas, especialmente en zonas serranas, así como mantenerse hidratados durante las horas de mayor calor por la tarde.