Sonora

Afecta a industria la inseguridad y retenes

Denuncia el presidente de la Canacintra en el Mayo pérdida de empleos por esta causa

Dic. 14, 2025
El sector industrial ha enfrentado en 2025 momentos muy complicados debido a diversos factores, como la inseguridad, los retenes y los aranceles, señaló José María Quintana Álvarez.

El presidente de la Canacintra Valle del Mayo informó que, tan sólo en la industria local, se han perdido más de 400 empleos durante los últimos meses.

Indicó que, aunque se esperaba la llegada de nuevas inversiones para este año y la consolidación de proyectos asociados al nearshoring, esto no fue posible.

"Hay mucha inseguridad para los transportistas que mueven productos por carretera, además de los problemas de violencia en Ciudad Obregón", dijo.

"Esta percepción de riesgo impacta directamente en la decisión de invertir en el sur de Sonora; desalienta a potenciales inversionistas", agregó.

Asimismo, Quintana Álvarez mencionó que los retenes carreteros ubicados en varios puntos de Sonora y el norte de Sinaloa afectan también bastante al sector industrial.

"Es que provocan demoras en el traslado de mercancías, productos y servicios, lo que se traduce en altos costos operativos para las empresas. Además, se tienen problemas de extorsión", añadió.

Dijo que esta situación ya fue expuesta al gobernador Alfonso Durazo Montaño y esperan que el año próximo se implementen acciones efectivas de apoyo para dicho sector productivo.

Con respecto a los aranceles, el presidente de la Canacintra comentó que no todas las empresas de Navojoa se ven afectadas de la misma manera, pero las que dependen de importaciones enfrentan un encarecimiento significativo de sus operaciones.

"Hay mucho temor por la falta de información certera, porque se han manejado diferentes porcentajes. Hay muchas expectativas de inversión, pero no significa que tengamos la seguridad de que suceda", sostuvo.

"Esperemos que en 2026 haya más certidumbre, seguridad y, con ello, más inversiones y empleo": José María Quintana

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

