Sonora

Clima en Sonora hoy 9 de septiembre: Se esperan lluvias en algunas partes del Estado

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste durante los días 12 y 13 de septiembre, generando moderadas rachas de viento

Sep. 09, 2025
Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del estado de Sonora
Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del estado de Sonora

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora, basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos.

De acuerdo a Protección Civil, el posicionamiento de un anticiclón en niveles medios de la atmosfera originará cielos mayormente despejados con baja probabilidad de lluvia. A su vez, un incremento en las temperaturas para los próximos días.

PANORAMA

Por su parte, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el sur en horario vespertino.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del estado de Sonora durante los días 12 y 13 de septiembre, generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 80%, se espera un valor máximo de 39°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de precipitación.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 39°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 29°C con una humedad relativa del 70%, se espera un valor máximo de 36°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

En el caso de Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 70%, se espera para hoy un valor máximo de 41°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.               

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 75%, se espera un valor máximo de 35°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 20% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 30%, se espera un valor máximo de 41°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 20°C con una humedad relativa del 65%, se espera un valor máximo de 36°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 10% de probabilidad de precipitación.

Luis Flores
