Pueblos guarijíos están sin luz

Varias comunidades de la Tribu Guarijío están sin el servicio de energía eléctrica desde el viernes pasado, debido a los efectos de la tormenta tropical "Lorena".

El líder indígena Héctor Zayla Enríquez, gobernador de Makurawe, informó que se tienen muchos problemas en los poblados Chorijoa, Mochibampo, Guajaray, Mesa Colorada, entre otros.

Indicó que, en el caso de Chorijoa, "la postería quedó adentro del agua, por lo que no hay corriente, en lo que es un problema muy apremiante".

"Sin luz todo se complica, por ejemplo, en cuestiones de salud, por lo que esperemos que la Comisión Federal de Electricidad y autoridades de Gobierno atiendan esta situación", agregó.

Zayla Enríquez mencionó que también que es urgente reparar caminos y vados, porque varios quedaron destrozados como consecuencia de las intensas lluvias registradas.

"Ojalá lleguen las acciones de reparación y, además, apoyos de despensas para toda la gente vulnerable y que obviamente sufre más los efectos de fenómenos meteorológicos como los mencionados", manifestó.

Por otra parte, el vocero guarijío informó que continúa la toma del INPI de San Bernardo, en demanda del cumplimiento de 13 puntos del Plan de Justicia.

"Ya tenemos casi un mes de haber iniciado la manifestación de protesta y, hasta el momento, no tenemos una respuesta por parte de las autoridades", señaló.

DATO

A pesar de tener varios siglos de vivir en Sonora, fue en 1976 cuando el Gobierno Federal descubrió y les dio reconocimiento como etnia a los guarijíos