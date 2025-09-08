Dos escuelas de Navojoa fueron las más afectadas por "Lorena"

En el sur del Estado, son dos planteles escolares de Navojoa, los más afectados por inundación luego de las intensas lluvias de la tormenta tropical "Lorena", para lo cual, se procedió a ingresar equipo para bombear el agua, informó el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, Froylán Gámez Gamboa.

Se trata de la primaria "Profesora María de los Ángeles C. de Valdéz" y del preescolar "Juan de la Barrera", las cuales se vieron afectadas por inundación, en ambos casos en el exterior del plantel, por lo cual desde el domingo la SEC inició con los trabajos de bombeo de agua.

Gámez Gamboa, dijo que en la primaria si pudieron iniciar clases de manera normal este lunes al contar con un plantel listo para recibir a los estudiantes luego de los trabajos realizados para preparar las instalaciones.

Añadió que en el caso del preescolar, las clases iniciarán este martes de manera regular. "No hubo daños mayores en la infraestructura educativa, estuvimos con el secretario de Gobierno para realizar una evaluación de daños".

El funcionario dijo que derivado de las lluvias en días pasados, no hubo pérdidas humanas del sector educativo, y que estuvieron reunidos con los alcaldes del sur, principalmente Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez y el Quiriego.

También recordó que en días anteriores habilitaron veinte planteles como refugio para damnificados, los cuales fueron diez en Huatabampo y diez Benito Juárez.

En términos generales, Froylán Gámez Gamboa, informó que este lunes tuvieron un 99 por ciento de asistencia estudiantil a nivel estatal, y que esta semana estarán atendiendo cualquier reporte que se tenga de los directores, supervisores y la comunidad escolar.