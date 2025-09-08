  • 24° C
Sonora

Inician en Navojoa con la entrega de Becas Sonora de Oportunidades para nivel básico

Este martes concluye la jornada, el apoyo económico es de 2,200 pesos para cada estudiante beneficiado

Sep. 08, 2025
El proceso se ha mantenido tranquilo y ordenado
En una jornada tranquila y sin contratiempos, inició en Navojoa la dispersión de la beca Sonora de Oportunidades para nivel básico, proceso que concluirá el día de mañana y lograr así hacer la entrega oficial a todos los beneficiarios.

Para ello, fue el Gimnasio Municipal Armando Islas Covarrubias la sede de la entrega, en el que se habilitaron diferentes stands que fueron sectorizados por letras, a fin de acelerar el proceso de entrega.

Según representantes del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, en una primera entrega, desarrollada durante el lunes, se atendió a los beneficiarios cuyo apellido paterno iniciara con la letra A hasta la M, en una jornada iniciada desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Para este martes, explicaron que se tendrá la segunda jornada y el cierre de la entrega, en la que en esta ocasión, serán los estudiantes que cuenten con apellido paterno de la letra N hasta la Z.

"Los cuestionamientos más comunes que se nos presentaron fue sobre la documentación requerida y los horarios, por lo que podemos confirmar que en el primer día se trató de un proceso breve y tranquilo", explicaron.

Tan solo para Navojoa, serán un promedio de 6 mil becas las que serán entregadas, con un apoyo económico de 2,200 pesos para cada estudiante que logró ser beneficiado.

Para quienes les toque acudir este martes, exhortaron a no dejar pasar el día, ya que en caso de no recogerse, tendrán que acudir a Ciudad Obregón en días posteriores para poder recibir el beneficio.

Edgar Coronado
