Inician en Navojoa con la entrega de Becas Sonora de Oportunidades para nivel básico

En una jornada tranquila y sin contratiempos, inició en Navojoa la dispersión de la beca Sonora de Oportunidades para nivel básico, proceso que concluirá el día de mañana y lograr así hacer la entrega oficial a todos los beneficiarios.

Para ello, fue el Gimnasio Municipal Armando Islas Covarrubias la sede de la entrega, en el que se habilitaron diferentes stands que fueron sectorizados por letras, a fin de acelerar el proceso de entrega.

Según representantes del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, en una primera entrega, desarrollada durante el lunes, se atendió a los beneficiarios cuyo apellido paterno iniciara con la letra A hasta la M, en una jornada iniciada desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Para este martes, explicaron que se tendrá la segunda jornada y el cierre de la entrega, en la que en esta ocasión, serán los estudiantes que cuenten con apellido paterno de la letra N hasta la Z.

"Los cuestionamientos más comunes que se nos presentaron fue sobre la documentación requerida y los horarios, por lo que podemos confirmar que en el primer día se trató de un proceso breve y tranquilo", explicaron.

Tan solo para Navojoa, serán un promedio de 6 mil becas las que serán entregadas, con un apoyo económico de 2,200 pesos para cada estudiante que logró ser beneficiado.

Para quienes les toque acudir este martes, exhortaron a no dejar pasar el día, ya que en caso de no recogerse, tendrán que acudir a Ciudad Obregón en días posteriores para poder recibir el beneficio.