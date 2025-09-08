Alfonso Durazo entrega apoyos a jóvenes en la industria

Son más de 30 empresas agremiadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Sonora, las que se encuentran brindando espacios para que jóvenes desarrollen experiencia en el campo laboral industrial, expresó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

Las Estancias Académicas en la Industria, es un programa impulsado por la CMIC Sonora, en colaboración con el Gobierno del Estado, esto para que los estudiantes próximos a egresar se incorporen al mundo laboral.

Durazo Montaño dijo que esta es la sexta generación de estancias académicas en la industria, y que es un programa que se ha fortalecido a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo.

En esta ocasión se entregaron un total de 25 becas además de equipo de seguridad, y desde el 2021 cuando el gobernador asumió su cargo a la fecha, se han beneficiado a cien estudiantes, de los cuales, el presidente nacional de la CMIC, Luis Méndez Jaled, destacó que un gran número de estudiantes de este programa han sido incorporados a la empresa donde realizaron

"Estamos convencidos de que el verdadero desarrollo de la industria no solo se forma del material, sino también del talento humano, celebramos el sexto arranque de jóvenes en la industria que abre a los estudiantes la oportunidad de aprender y reforzar su experiencia fuera de las aulas en un ambiente real de trabajo y el contacto directo con los retos, responsabilidades y la visión que exige la industria", dijo Méndez Jaled.

El secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, dijo que la colaboración cercana entre gobierno e industria, ha logrado analizar y modificar los planes de estudio de acuerdo a las necesidades de la industria con el objetivo de abrir más oportunidades a los egresados en el campo laboral.