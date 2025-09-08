Clima en Sonora hoy 8 de septiembre: Se espera un día muy caluroso en el Estado

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora.

El posicionamiento de un anticiclón en niveles medios de la atmosfera originará cielos mayormente despejados con baja probabilidad de lluvia. A su vez, un incremento en las temperaturas para los próximos días.

PANORAMA

Por su parte, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente en horario vespertino.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del estado de Sonora durante los días 13 y 14 de septiembre generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y cero por ciento de probabilidad de precipitación.

La ciudad de Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y cero por ciento de probabilidad de precipitación.

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 80%, se espera para hoy un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y cero por ciento de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 85%, se espera un valor máximo de 36°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados y cero por ciento de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 75%, se espera un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 80%, se espera un valor máximo de 41°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejado y 0% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 20°C con una humedad relativa del 75%, se espera un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 20% de probabilidad de precipitación.