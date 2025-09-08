Habrá tandeos de agua en Huatabampo

En Huatabampo, debido a los altos niveles de agua en el Dren Las Ánimas que están provocando colapsos en la red de drenaje, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash) anunció tandeos de agua potable durante los próximos días.

La medida inició la tarde del domingo, con cortes eventuales desde las 2:00 p.m. y el regreso del suministro del vital líquido durante la noche. Sin embargo, continuará este lunes, con interrupciones programadas desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Directivos del Oomapash informaron que estas acciones se deben a los efectos de la tormenta tropical "Lorena" y a la saturación del Dren Las Ánimas, lo que obligó a realizar cortes de emergencia en el suministro de agua.

"Esta medida se toma para prevenir el colapso total de los drenajes del Municipio. El Dren Las Ánimas ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que es necesario suspender el servicio de agua para permitir que el personal técnico pueda maniobrar y bajar los niveles de agua", explicaron.

El organismo aclaró que no se trata de un corte total, considerando la necesidad de contar con agua potable en plena temporada de calor, sino de un plan de tandeos mientras se soluciona el problema.

"Pedimos a la población tomar las precauciones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante la interrupción", enfatizaron.

Personal del Oomapash, la Conagua y Obras Públicas se sumaron a los trabajos para reducir los niveles de agua