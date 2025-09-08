Histórico Plan Hídrico para Sonora: Durazo

Con la puesta en marcha del Plan Hídrico Sonora 2023-2053, se garantiza el suministro de agua a la ciudadanía del Estado por los siguientes 30 años, para lo cual se ha destinado una inversión histórica en infraestructura hídrica; tan sólo este año se han ejercido 2 mil millones de pesos en más de mil obras hidráulicas para el abastecimiento en cada región, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario sonorense señaló que este plan permitirá abastecer de agua a las regiones que más lo requieren, contemplando la construcción de 78 pozos en distintos puntos del Estado, lo que representa la capacidad con la que cuenta actualmente Hermosillo, que es de 80 pozos, mientras que en Guaymas es de 22.

Como parte de las acciones de esta iniciativa, se ha llevado a cabo la modernización del Acueducto Independencia, optimizando su operación; la construcción del Bypass Hermosillo, con una capacidad de conducción de 800 litros por segundo, busca mejorar la distribución del agua en la capital.

"En estos cuatro años de Gobierno construimos más de mil obras hidráulicas en el Estado. Tan sólo en 2025 hemos invertido 2 mil millones de pesos en infraestructura hídrica", destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

De igual forma, se ha puesto en marcha la campaña educativa "Agua, cuídala, que se agota", dirigida a escuelas y comunidades, con el objetivo de concientizar sobre el uso responsable del vital líquido.

El Plan Hídrico Sonora, una estrategia integral y visionaria para suministrar agua a la ciudadanía del Estado por los siguientes 30 años