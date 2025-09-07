Clima en Sonora hoy 7 de septiembre: se reportan posibles fuertes rachas de viento

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el pronóstico del clima para este domingo 7 de septiembre, con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de Estados Unidos. Las condiciones estarán marcadas por la presencia del monzón mexicano, combinado con la humedad de los remanentes de "Lorena".
TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS INTENSOS EN GRAN PARTE DEL ESTADO
Para este día se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, con acumulaciones que podrían variar de fuertes a muy fuertes (entre 25 y 50 mm). También se prevén rachas de viento superiores a los 60 km/h, principalmente en las zonas oriente, sur, norte, nororiente y centro de Sonora durante la tarde.
Las autoridades piden a la población extremar precauciones y estar atentos a los avisos oficiales, ya que el clima podría afectar la movilidad y generar riesgos en áreas vulnerables.
RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
Protección Civil insiste en seguir medidas de prevención como:
- Evitar conducir en calles inundadas o bajo lluvias intensas
- No cruzar ríos ni arroyos crecidos
- Mantenerse alejados de postes, árboles, cables eléctricos y estructuras metálicas
- Pronóstico por ciudades de Sonora
A continuación, el detalle del clima para algunas de las principales localidades del estado:
- Hermosillo: mínima de 26°C, máxima de 32°C, humedad del 90% y rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: mínima de 26°C, máxima de 33°C, humedad del 80% y rachas de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 40% de lluvias.
- Nogales: mínima de 17°C, máxima de 32°C, humedad del 90% y vientos con rachas de 60 km/h. Se estima un 50% de probabilidad de precipitación.
- San Luis Río Colorado: mínima de 27°C, máxima de 37°C, humedad del 75% y vientos con rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado con apenas 10% de posibilidad de lluvias.
- Navojoa: mínima de 25°C, máxima de 34°C, humedad del 90% y vientos de hasta 40 km/h. Intervalos nubosos con 40% de probabilidad de lluvia.
- Agua Prieta: mínima de 18°C, máxima de 28°C, humedad del 95% y rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 30% de probabilidad de lluvias.
- Guaymas: mínima de 25°C, máxima de 31°C, humedad del 90% y vientos de hasta 50 km/h. Cielo nublado con 60% de probabilidad de lluvia.
LLAMADO A LA PREVENCIÓN
Con estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse informados de los reportes del SMN y tomar precauciones para evitar incidentes. La temporada de lluvias sigue activa en Sonora y, junto con las rachas de viento, puede provocar afectaciones en la vida diaria de la población.