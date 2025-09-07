  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 7 de septiembre: se reportan posibles fuertes rachas de viento

Las autoridades piden a la población extremar precauciones y estar atentos a los avisos oficiales

Sep. 07, 2025
Clima en Sonora hoy 7 de septiembre
Clima en Sonora hoy 7 de septiembre

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el pronóstico del clima para este domingo 7 de septiembre, con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de Estados Unidos. Las condiciones estarán marcadas por la presencia del monzón mexicano, combinado con la humedad de los remanentes de "Lorena".

TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS INTENSOS EN GRAN PARTE DEL ESTADO

Para este día se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, con acumulaciones que podrían variar de fuertes a muy fuertes (entre 25 y 50 mm). También se prevén rachas de viento superiores a los 60 km/h, principalmente en las zonas oriente, sur, norte, nororiente y centro de Sonora durante la tarde.

Las autoridades piden a la población extremar precauciones y estar atentos a los avisos oficiales, ya que el clima podría afectar la movilidad y generar riesgos en áreas vulnerables.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil insiste en seguir medidas de prevención como:

  • Evitar conducir en calles inundadas o bajo lluvias intensas
  • No cruzar ríos ni arroyos crecidos
  • Mantenerse alejados de postes, árboles, cables eléctricos y estructuras metálicas
  • Pronóstico por ciudades de Sonora

A continuación, el detalle del clima para algunas de las principales localidades del estado:

  • Hermosillo: mínima de 26°C, máxima de 32°C, humedad del 90% y rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: mínima de 26°C, máxima de 33°C, humedad del 80% y rachas de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 40% de lluvias.
  • Nogales: mínima de 17°C, máxima de 32°C, humedad del 90% y vientos con rachas de 60 km/h. Se estima un 50% de probabilidad de precipitación.
  • San Luis Río Colorado: mínima de 27°C, máxima de 37°C, humedad del 75% y vientos con rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado con apenas 10% de posibilidad de lluvias.
  • Navojoa: mínima de 25°C, máxima de 34°C, humedad del 90% y vientos de hasta 40 km/h. Intervalos nubosos con 40% de probabilidad de lluvia.
  • Agua Prieta: mínima de 18°C, máxima de 28°C, humedad del 95% y rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 30% de probabilidad de lluvias.
  • Guaymas: mínima de 25°C, máxima de 31°C, humedad del 90% y vientos de hasta 50 km/h. Cielo nublado con 60% de probabilidad de lluvia.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Con estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse informados de los reportes del SMN y tomar precauciones para evitar incidentes. La temporada de lluvias sigue activa en Sonora y, junto con las rachas de viento, puede provocar afectaciones en la vida diaria de la población.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Llega Presa Mocúzari a la mitad de su capacidad
Sonora

Llega Presa Mocúzari a la mitad de su capacidad

Septiembre 07, 2025

Se beneficia con las aportaciones de "Lorena"

Sergio Pacillas Espinosa rinde protesta como Director General de Seguimiento de Acuerdos y Gestión
Sonora

Sergio Pacillas Espinosa rinde protesta como Director General de Seguimiento de Acuerdos y Gestión

Septiembre 06, 2025

El nuevo funcionario aseguró que ejercerá su cargo con responsabilidad y convicción de no fallar, trabajando siempre para que Sonora siga avanzando

Cajeme invertirá en programas para combate a la delincuencia
Sonora

Cajeme invertirá en programas para combate a la delincuencia

Septiembre 06, 2025

Principalmente en educación, salud, vivienda, empleo, cultura y deporte, que contribuya en generar condiciones de integración comunitaria y de paz