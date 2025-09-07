Clima en Sonora hoy 7 de septiembre: se reportan posibles fuertes rachas de viento

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el pronóstico del clima para este domingo 7 de septiembre, con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de Estados Unidos. Las condiciones estarán marcadas por la presencia del monzón mexicano, combinado con la humedad de los remanentes de "Lorena".

TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS INTENSOS EN GRAN PARTE DEL ESTADO

Para este día se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, con acumulaciones que podrían variar de fuertes a muy fuertes (entre 25 y 50 mm). También se prevén rachas de viento superiores a los 60 km/h, principalmente en las zonas oriente, sur, norte, nororiente y centro de Sonora durante la tarde.

Las autoridades piden a la población extremar precauciones y estar atentos a los avisos oficiales, ya que el clima podría afectar la movilidad y generar riesgos en áreas vulnerables.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil insiste en seguir medidas de prevención como:

Evitar conducir en calles inundadas o bajo lluvias intensas

No cruzar ríos ni arroyos crecidos

Mantenerse alejados de postes, árboles, cables eléctricos y estructuras metálicas

Pronóstico por ciudades de Sonora

A continuación, el detalle del clima para algunas de las principales localidades del estado:

Hermosillo : mínima de 26°C , máxima de 32°C, humedad del 90% y rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidad de lluvia.

: , máxima de 32°C, humedad del 90% y de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : mínima de 26°C , máxima de 33°C, humedad del 80% y rachas de hasta 40 km/h . Cielo parcialmente nublado con 40% de lluvias.

: , máxima de 33°C, humedad del 80% y . Cielo parcialmente nublado con 40% de lluvias. Nogales : mínima de 17°C , máxima de 32°C, humedad del 90% y vientos con rachas de 60 km/h . Se estima un 50% de probabilidad de precipitación.

: , máxima de 32°C, humedad del 90% y vientos con . Se estima un 50% de probabilidad de precipitación. San Luis Río Colorado : mínima de 27°C , máxima de 37°C, humedad del 75% y vientos con rachas de 40 km/h . Cielo mayormente despejado con apenas 10% de posibilidad de lluvias.

: , máxima de 37°C, humedad del 75% y . Cielo mayormente despejado con apenas 10% de posibilidad de lluvias. Navojoa : mínima de 25°C , máxima de 34°C, humedad del 90% y vientos de hasta 40 km/h. Intervalos nubosos con 40% de probabilidad de lluvia.

: , máxima de 34°C, humedad del 90% y vientos de hasta 40 km/h. Intervalos nubosos con 40% de probabilidad de lluvia. Agua Prieta : mínima de 18°C , máxima de 28°C, humedad del 95% y rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 30% de probabilidad de lluvias.

: , máxima de 28°C, humedad del 95% y rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 30% de probabilidad de lluvias. Guaymas: mínima de 25°C, máxima de 31°C, humedad del 90% y vientos de hasta 50 km/h. Cielo nublado con 60% de probabilidad de lluvia.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Con estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse informados de los reportes del SMN y tomar precauciones para evitar incidentes. La temporada de lluvias sigue activa en Sonora y, junto con las rachas de viento, puede provocar afectaciones en la vida diaria de la población.