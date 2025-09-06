  • 24° C
Sonora

Sergio Pacillas Espinosa rinde protesta como Director General de Seguimiento de Acuerdos y Gestión

El nuevo funcionario aseguró que ejercerá su cargo con responsabilidad y convicción de no fallar, trabajando siempre para que Sonora siga avanzando

Sep. 06, 2025
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo le tomó protesta.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo le tomó protesta.

Sergio Enrique Pacillas Espinosa tomó protesta como Director General de Seguimiento de Acuerdos y de Gestión en la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora, un cargo que asume con el compromiso de fortalecer la transformación que impulsa el gobierno estatal.

A través de sus redes sociales, Pacillas agradeció la confianza al gobernador Alfonso Durazo y a la jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña, quienes le brindaron la oportunidad de integrarse a esta nueva responsabilidad.

"Es un honor poder sumarme desde este nuevo espacio, con todo mi esfuerzo y compromiso, a la transformación que se vive en Sonora", expresó en su mensaje.

El nuevo funcionario aseguró que ejercerá su cargo con responsabilidad y convicción de no fallar, trabajando siempre para que Sonora siga avanzando como una tierra de oportunidades.

Con esta designación, la administración estatal refuerza las áreas de seguimiento y gestión de acuerdos, clave para consolidar los proyectos y estrategias del gobierno sonorense.

César Leyva
César Leyva
