Sergio Pacillas Espinosa rinde protesta como Director General de Seguimiento de Acuerdos y Gestión

Sergio Enrique Pacillas Espinosa tomó protesta como Director General de Seguimiento de Acuerdos y de Gestión en la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora, un cargo que asume con el compromiso de fortalecer la transformación que impulsa el gobierno estatal.

A través de sus redes sociales, Pacillas agradeció la confianza al gobernador Alfonso Durazo y a la jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña, quienes le brindaron la oportunidad de integrarse a esta nueva responsabilidad.

"Es un honor poder sumarme desde este nuevo espacio, con todo mi esfuerzo y compromiso, a la transformación que se vive en Sonora", expresó en su mensaje.

El nuevo funcionario aseguró que ejercerá su cargo con responsabilidad y convicción de no fallar, trabajando siempre para que Sonora siga avanzando como una tierra de oportunidades.

Con esta designación, la administración estatal refuerza las áreas de seguimiento y gestión de acuerdos, clave para consolidar los proyectos y estrategias del gobierno sonorense.