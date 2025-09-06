Cajeme invertirá en programas para combate a la delincuencia

Para la contención y combate a la delincuencia en Cajeme, uno de los principales temas que trabajará el alcalde, Javier Lamarque, de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será el impulso a programas sociales.

Dijo que aunque se intensificará la estrategia de seguridad, tanto para el Gobierno federal como el municipal, lo más importante es la atención a las causas porque implica directamente bienestar para los cajemenses.

"Vamos a trabajar en la canalización de apoyos para atender las causas que pueden derivar en conductas delictivas, a través de distintas dependencias tanto del marco nacional como estatal", dijo Lamarque.

Destacó que la inversión será principalmente en temas de educación, salud, vivienda, empleo, cultura y deporte, para que contribuyan en generar condiciones de integración comunitaria y de paz. "Esto es lo que ayuda a abonar desde abajo hacia arriba".

Lamarque resaltó que la presencia de un presidente municipal en una reunión del Gabinete de Seguridad a nivel nacional es un hecho inédito.

Por otra parte dijo que se ha mantenido activo pero manteniendo un perfil bajo, trabajando en los lineamientos de intereses de la 4T y gestiones para el Municipio.