  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 6 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Cajeme invertirá en programas para combate a la delincuencia

Principalmente en educación, salud, vivienda, empleo, cultura y deporte, que contribuya en generar condiciones de integración comunitaria y de paz

Sep. 06, 2025
Dijo que aunque se intensificará la estrategia de seguridad, tanto para el gobierno federal como el municipal lo más importante es la atención a las causas porque implica directamente bienestar para los cajemenses.
Dijo que aunque se intensificará la estrategia de seguridad, tanto para el gobierno federal como el municipal lo más importante es la atención a las causas porque implica directamente bienestar para los cajemenses.

Para la contención y combate a la delincuencia en Cajeme, uno de los principales temas que trabajará el alcalde, Javier Lamarque, de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será el impulso a programas sociales.
Dijo que aunque se intensificará la estrategia de seguridad, tanto para el Gobierno federal como el municipal, lo más importante es la atención a las causas porque implica directamente bienestar para los cajemenses. 
"Vamos a trabajar en la canalización de apoyos para atender las causas que pueden derivar en conductas delictivas, a través de distintas dependencias tanto del marco nacional como estatal", dijo Lamarque.
Destacó que la inversión será principalmente en temas de educación, salud, vivienda, empleo, cultura y deporte, para que contribuyan en generar condiciones de integración comunitaria y de paz. "Esto es lo que ayuda a abonar desde abajo hacia arriba".
Lamarque resaltó que la presencia de un presidente municipal en una reunión del Gabinete de Seguridad a nivel nacional es un hecho inédito.
Por otra parte dijo que se ha mantenido activo pero manteniendo un perfil bajo, trabajando en los lineamientos de intereses de la 4T y gestiones para el Municipio.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
Hay cinco tramos carreteros cerrados en Sonora
Sonora

Hay cinco tramos carreteros cerrados en Sonora

Septiembre 06, 2025

Llama Protección Civil a mantener precaución e inicia recorridos preventivos

Son más de 800 MDP los que se invertirá en exportación de carne: Sheinbaum Pardo
Sonora

Son más de 800 MDP los que se invertirá en exportación de carne: Sheinbaum Pardo

Septiembre 06, 2025

También habrá guarderías por parte del IMSS, así lo anunció en su visita a Sonora durante la rendición de cuentas al pueblo

Claudia Sheinbaum anuncia plan ganadero para Sonora
Sonora

Claudia Sheinbaum anuncia plan ganadero para Sonora

Septiembre 06, 2025

La presidenta estuvo en Hermosillo para "rendir cuentas" a la Entidad tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno