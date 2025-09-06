  • 24° C
Sonora

Hay cinco tramos carreteros cerrados en Sonora

Llama Protección Civil a mantener precaución e inicia recorridos preventivos

Sep. 06, 2025
Los recorridos han sido en Etchojoa, las comunidades de Bayajorit, Guaytana, Bachoco, Bacajaquia, Mayocahui, Agustín Melgar, Aquichopo, la comisaría de Buaysiacobe entre otras.
La Coordinación Estatal de Protección Civil, inició recorridos de prevención en distintos puntos del Estado, para brindar atención a la gente, asimismo,  reportó el cierre de cinco tramos carreteros debido a la creciente de ríos y arroyos, informó la dependencia.

Se trata de Etchoja, las comunidades de Bayajorit, Guaytana, Bachoco, Bacajaquia, Mayocahui, Agustín Melgar, Aquichopo, la comisaría de Buaysiacobe entre otras.

De acuerdo a información de la Coordinación, el personal se encuentra distribuido en diversas regiones con el objetivo de atender las situaciones que se han presentado a raíz de las lluvias intensas de las últimas horas.

Informó que los efectos del ciclón tropical "Lorena", se presentaron principalmente en regiones del sur, centro y oriente del Estado.

Algunas de las situaciones que se presentaron este sábado en cuestión de tránsito carretero por precipitaciones pluviales, fue la interrupción del tránsito a la altura del Arroyo "La Galera", 5 kilómetros al norte de Bacadéhuachi, así como en el Río Bacadéhuachi en el tramo carretero Bacadéhuachi-Nácori Chico.

Además se reportó el cierre en el Vado Arroyo Hondo, en el kilómetro 10 del tramo Huásabas-Villa Hidalgo; en el tramo Los Hoyos-Cumpas, en la carretera Moctezuma-Nacozari; en la carretera Fundición-Quiriego; y también hizo un llamado para evitar el tramo carretero Huachinera- Bacerac.

La dependencia reafirmó que continuarán trabajando de manera coordinada, con dependencias de los tres niveles de Gobierno tal como lo han venido haciendo desde la llegada del fenómeno natural.

Leova Peralta
