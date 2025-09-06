Claudia Sheinbaum anuncia plan ganadero para Sonora

En su visita a Sonora como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue recibida por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien destacó los avances de la Cuarta Transformación en la Entidad y reconoció el trabajo del Gabinete que acompaña a la mandataria federal.

Durante el evento realizado bajo el lema "La transformación avanza en Sonora", Durazo afirmó que más de 562 mil sonorenses ya reciben algún apoyo de los programas sociales federales, reflejo del impacto positivo de la política social impulsada desde el Gobierno federal.

"La transformación avanza en Sonora y en el centro está una mujer: Claudia Sheinbaum", expresó el gobernador.

EDUCACIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA: EJES DE DESARROLLO EN SONORA

El mandatario estatal resaltó que la expansión de la educación pública es uno de los logros más notables, con nuevas universidades construidas en Hermosillo, Sonoyta, San Luis Río Colorado y Benito Juárez.

También destacó la edificación de 33 mil 800 viviendas mediante el Programa para el Bienestar, con 7 mil de ellas previstas para concluirse en diciembre de 2025.

En cuanto a infraestructura, subrayó una inversión de mil 400 millones de pesos en subsidios para reducir los costos de energía eléctrica, así como la incorporación de Sonora al Plan Nacional Hídrico con un presupuesto proyectado de más de 2 mil millones de pesos para 2025.

CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA NUEVO PLAN GANADERO PARA EL NORTE PAÍS

Como parte de su mensaje, Claudia Sheinbaum anunció el lanzamiento de un Programa Integral Ganadero que arrancará en Sonora, Coahuila y Durango, y que contempla una inversión inicial de 831 millones de pesos.

Este programa busca fortalecer la producción y exportación de carne mexicana sin depender del mercado estadounidense, y contempla acciones como:

Entrega de sementales bovinos de alta calidad

de alta calidad Creación de un fondo de crédito para engorda

Establecimiento de un Centro Integral de Ganadería

"La meta es que el próximo año México produzca y exporte la mejor carne: la de Sonora", aseguró Sheinbaum.

El gobernador Durazo calificó el respaldo al sector ganadero como fundamental para la economía regional y agradeció a la presidenta su compromiso con este rubro clave para Sonora.