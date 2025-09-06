Clima en Sonora hoy 6 de septiembre: Continuarán las lluvias este sábado

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 6 de septiembre.
Para este día, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia y con la humedad aportada por los remanentes de "Lorena" ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 50mm).
De igual manera, se podrán registrar fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.
Protección Civil exhorta a la población a seguir las actualizaciones del SMN y tomar las precauciones correspondientes a las condiciones climatológicas actuales:
- Evitar manejar durante lluvias intensas o en calles inundadas
- No cruzar ríos o avenidas crecidas
- Alejarse de postes, árboles, cables eléctricos y estructuras metálicas
CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE
HERMOSILLO
- Mínima: 26°C
- Máxima: 32°C
- Humedad: 90%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de precipitación.
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 26°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 80%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de lluvias.
NOGALES
- Mínima: 17°C
- Máxima: 32°C
- Humedad: 90%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 60 km/h
Cielo parcialmente nublado y un 50% de probabilidad de lluvia.
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 27°C
- Máxima: 37°C
- Humedad: 75%
- Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo despejado y 10% de probabilidad de lluvias.
NAVOJOA
- Mínima: 25°C
- Máxima: 34°C
- Humedad: 90%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo con intervalos nubosos, con 40% de probabilidad de precipitación.
AGUA PRIETA
- Mínima: 18°C
- Máxima: 28°C
- Humedad: 95%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo parcialmente nublado, con 30% de potencial de lluvias.
GUAYMAS
- Mínima: 25°C
- Máxima: 31°C
- Humedad: 90%
- Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h
Cielo nublado, 60% de probabilidad de precipitación.