  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 6 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 6 de septiembre: Continuarán las lluvias este sábado

Durante este día, se mantendrán los efectos de "Lorena", ocasionando fuertes precipitaciones y vientos en gran parte del territorio sonorense

Sep. 06, 2025
Clima en Sonora hoy 6 de septiembre: Continuarán las lluvias este sábado

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 6 de septiembre.

Para este día, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia y con la humedad aportada por los remanentes de "Lorena" ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 50mm).

De igual manera, se podrán registrar fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.

Protección Civil exhorta a la población a seguir las actualizaciones del SMN y tomar las precauciones correspondientes a las condiciones climatológicas actuales:

  • Evitar manejar durante lluvias intensas o en calles inundadas
  • No cruzar ríos o avenidas crecidas
  • Alejarse de postes, árboles, cables eléctricos y estructuras metálicas

CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO

  • Mínima: 26°C
  • Máxima: 32°C
  • Humedad: 90%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

  • Mínima: 26°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 80%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

  • Mínima: 17°C
  • Máxima: 32°C
  • Humedad: 90%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 60 km/h

Cielo parcialmente nublado y un 50% de probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 27°C
  • Máxima: 37°C
  • Humedad: 75%
  • Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado y 10% de probabilidad de lluvias.

NAVOJOA

  • Mínima: 25°C
  • Máxima: 34°C
  • Humedad: 90%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo con intervalos nubosos, con 40% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

  • Mínima: 18°C
  • Máxima: 28°C
  • Humedad: 95%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 30% de potencial de lluvias.

GUAYMAS

  • Mínima: 25°C
  • Máxima: 31°C
  • Humedad: 90%
  • Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo nublado, 60% de probabilidad de precipitación.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Alertan por crecida de drenes en Huatabampo
Sonora

Alertan por crecida de drenes en Huatabampo

Septiembre 05, 2025

Ayuntamiento suspende todos los eventos públicos hasta nuevo aviso, debido a contingencia de la tormenta "Lorena"

Seminario de la Niñez Migrante sugiere figura de diputado migrante
Sonora

Seminario de la Niñez Migrante sugiere figura de diputado migrante

Septiembre 05, 2025

Se busca ayudar a la población en la visibilidad de dificultades y vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias

Sheinbaum Pardo llega a Sonora este sábado
Sonora

Sheinbaum Pardo llega a Sonora este sábado

Septiembre 05, 2025

La presidenta de México rendirá cuentas al pueblo sobre los programas sociales