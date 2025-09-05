  • 24° C
Sonora

Sheinbaum Pardo llega a Sonora este sábado

La presidenta de México rendirá cuentas al pueblo sobre los programas sociales

Sep. 05, 2025
El escenario que recibirá a la presidente será el Centro de Usos Múltiples (CUM) en Hermosillo, a la una de la tarde.
Este sábado llega a Sonora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una gira para rendir cuentas al pueblo, presentando su Primer Informe de Actividades, de una manera más cercana a la gente, por lo que contempla visitar a todos los Estados.

El pasado 1 de septiembre, Sheinbaum Pardo, presentó de manera oficial a nivel nacional el Primer Informe de Actividades realizadas desde su toma de protesta, donde se destacó logros y trabajos de los distintos rubros, principalmente en los temas sociales.

"Vamos a visitar todas las entidades de la república en tres semanas y media, para hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con todos los gobernadores y gobernadoras", detalló la presidenta. 

De acuerdo a la línea que dijo que se manejará en cada Estado, en Sonora se destacarán las obras gestionadas por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ante las distintas dependencias del Gobierno Federal con el respaldo de la presidenta.

En el tema de programas sociales, se puede mencionar que en el Estado se encuentra activado a través de la Delegación del Bienestar: Sembrando vida, Beca Universal, Rita Cetina, Jóvenes construyendo el futuro, Pensión para adulto mayor, Pensión Mujeres Bienestar, Madres trabajadoras, Pensión personas con discapacidad, La escuela es nuestra y el reciente, Salud Casa por Casa y el registro de Vivienda del Bienestar.

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo comentó que la intención es informar al pueblo de México sobre el estado de las obras públicas, programas sociales y los proyectos que se van a desarrollar a mediano plazo. 

Leova Peralta
