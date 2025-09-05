  • 24° C
Sonora

Más dengue en Navojoa, se registran dos nuevos casos en la última semana

Con ello suman tres casos en total que se han contabilizado este 2025 en el municipio, aunque la letalidad se mantiene nula

Sep. 05, 2025
Navojoa confirmó dos nuevos casos por dengue en esta última semana, en el que de acuerdo al Informe Epidemiológico Semanal, el municipio llegó a tres casos acumulados en lo que va de este 2025.

Hasta hace una semana, Navojoa se había mantenido con un solo caso de dengue, el cual se había confirmado desde el pasado mes de julio, registrado en la comunidad de Chinotahueca, caso que presuntamente habría sido importado.

Con estos nuevos casos, Navojoa se mantiene en el sexto lugar a nivel Sonora, con mayor registro de casos por dengue, por debajo de ciudades como Guaymas, San Ignacio, Río Muerto, Hermosillo, Cajeme y Pitiquito.

Como punto a destacar, Navojoa se mantiene este año sin ninguna defunción por dengue, al igual que el resto de los municipios, en el que si bien, se han contabilizado hasta esta fecha un total de 569 casos en todo el Estado, la letalidad permanece nula.

Junto a Navojoa, se encuentran Benito Juárez y Álamos, con un caso confirmado cada uno, todos ellos ubicados en la región del Mayo.

Según autoridades del Distrito de Salud #5, el registro de casos de dengue que se presenta este año en Navojoa es relativamente bajo, esto gracias al plan oportuno de limpieza de patios y las jornadas de descacharre que se han venido implementando.

No obstante, consideraron que en esta temporada de lluvias, es esencial el no bajar la guardia y continuar con la prevención.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
