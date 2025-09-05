Lluvias en Navojoa supera los 90 milímetros y deja decenas de damnificados

Más de 100 personas trasladadas a los refugios temporales y acumulados superiores a los 90 milímetros, fueron los efectos en Navojoa tras las lluvias presentadas por la tormenta "Lorena", la cual dejó zonas con inundación hasta la tarde del viernes.

De acuerdo con la evaluación del Comité de Operación a Emergencias, quien vigiló en Navojoa, el resultado en una primera instancia fue de arroyos crecidos, así como caminos y calles inundadas, adicional al cierre preventivo por unas horas de la carretera Navojoa-Álamos.

En representación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), estuvo el director de Emergencias y Desastres, Daniel Gámez Martínez, quien dio a conocer que la tormenta "Lorena" aunado al monzón mexicano, dejó alta humedad y abundantes precipitaciones al sur de Sonora, dejando en condiciones de alerta.

En datos oficiales, reveló que en la ciudad, durante las últimas 24 horas, se tuvieron 90 milímetros de agua, sin embargo, el reporte oficial podría alcanzar los 150 milímetros en algunas zonas.

Por parte de las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Jorge Elías Retes, se confirmó el traslado de familias vulnerables a los albergues temporales, quienes se mantendrán con cobijo y alimentación.

Así mismo, anunciaron que continuarán los recorridos de supervisión técnica, además de la atención con desfogues con bombas a zonas inundadas y en alerta ante cualquier llamado de auxilio de la ciudadanía.

Navojoa mantiene listos el Gimnasio Municipal de Navojoa, el albergue DIF, la Secundaria Técnica #54 de Chirajobampo, la Casa Escolar de la Niñez Indígena Román Yocupicio en Masiaca, así como la Primaria Estatal Constanza Cárdenas de Masiaca y la Primaria Escuadrón #201 en Guayparin, ante cualquier emergencia.