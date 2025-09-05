  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Septiembre Del 2025
Sonora

Álamos se inunda con lluvias de más de 150 milímetros

Se trasladó a familias vulnerables hacia los tres albergues que fueron habilitados

Sep. 05, 2025
Álamos se inunda con lluvias de más de 150 milímetros

El impacto de las lluvias dejó considerables acumulados en Álamos, donde se requirió el habilitar tres albergues temporales para albergar a la población en condición vulnerable, los cuales quedaron instalados en la escuela secundaria "Paulita Verjan", la escuela primaria "Revolución" y el Centro de usos múltiples (CUM).

Así lo dio a conocer la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes confirmaron que hasta la tarde del viernes, los acumulados alcanzaban los 155 milímetros, obligando al cierre de cruces en arroyos y vados.

Las mayores afectaciones se presentaron en las colonias cercanas a los arroyos de la Aduana y el Chalatón, pero también en sectores del área rural, en el que se registraron inundaciones.

Cristian Gastelum, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, explicó que las condiciones provocaron que los ríos y arroyos crecieran considerablemente, obstaculizando el paso en algunos sectores.

Ante el alto registro de lluvias, describió que junto al alcalde Samuel Borbón Lara y la Coordinación Estatal de Protección Civil, se realizaron recorridos y diagnósticos para la evaluación de daños, en el que se confirmó que algunas comunidades quedaron sin luz y presentaron inundaciones, por lo que se optó por trasladar a los afectados.

"El acumulado de lluvias provocó que no se tuviera acceso en algunos sectores, incluso la carretera Álamos-Navojoa quedó momentáneamente cerrada; por nuestra puerta, mantuvimos el monitoreo y vigilancia para ayudar a la comunidad", describió.

Este es uno de los acumulados más considerables que ha tenido Álamos este 2025 a causa de las lluvias, sin embargo, hasta el cierre de edición, no se presentaban daños que lamentar.

Edgar Coronado
