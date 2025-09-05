  • 24° C
Sonora

Seminario de la Niñez Migrante sugiere figura de diputado migrante

Es para atención específico del tema de personas en tránsito

Sep. 05, 2025
El Seminario Niñez Migrante del Colson, señala que la relevancia de esta nueva figura de "diputado migrante" buscará el beneficio de las personas en tránsito y en espera de asilo mientras permanecen en Sonora.
Para defender los derechos de las comunidades migrantes, promover el desarrollo y fortalecer la democracia, el Seminario Niñez Migrante, propone la existencia de la figura del Diputado Migrante para la población para ayudar en la visibilidad de dificultades y vulnerabilidad en la que se encuentran las familias migrantes, explicó la doctora Gloria Ciria Valdéz Gardea, Investigadora y coordinadora del seminario Niñez Migrante en el Colegio Sonora (Colson).

Indicó que, de los estados transfronterizos entre México y Estados Unidos, hasta el momento ninguno ha iniciado una propuesta similar de contar con una figura de "diputado migrante" como representante y defensor de estos temas ante el Congreso del Estado, calificando esta propuesta como un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes en el país y en el Estado.

"Esta acción debiera ser prácticamente obligatoria debido a las amplias interacciones que concurren en la frontera. Por ejemplo, se tiene registro de poco más de 60 millones de cruces anuales hacia ambos lados de la frontera. En Sonora, significa una cantidad de traslados de entre 8 y 12 millones anuales", resaltó la investigadora.

El Seminario Niñez Migrante del Colson, destacó que, pese a que Sonora es uno de los primeros Estados en conformar una comisión de carácter transfronterizo como la Comisión Sonora-Arizona con más de 60 años en funciones, esta no cuenta con un subcomité que aborde este tema de migración que es importante para la región.

Leova Peralta
