Sonora

Alertan por crecida de drenes en Huatabampo

Ayuntamiento suspende todos los eventos públicos hasta nuevo aviso, debido a contingencia de la tormenta "Lorena"

Sep. 05, 2025
Debido al aumento de nivel de los drenes municipales y ante los pronósticos de más lluvias en las próximas horas o días, el Gobierno de Huatabampo canceló todos los eventos públicos hasta nuevo aviso.

El Ayuntamiento informó este viernes que esta medida busca garantizar la seguridad de la población, ante las actuales condiciones generadas por la tormenta "Lorena", que conllevan riesgos de inundaciones y afectaciones en la infraestructura urbana.

Indicó que, por ejemplo, los drenes ubicados en las comunidades de La Escalera, Bacapaco, Riito, La Cuchilla y Moroncárit presentan muchos riesgos, tras las lluvias de más de 100 milímetros, por lo que están en constante monitoreo.

Dijo que ya se trabaja en coordinación con la Conagua y el Distrito de Riego del Río Mayo, para atender esa problemática y tomar las acciones necesarias.

Asimismo, el Gobierno local exhortó a los huatabampenses a resguardar objetos de valor, documentos importantes y aparatos electrodomésticos en lugares elevados o protegidos.

También, evitar circular por caminos anegados o cercanos a drenes y canales; mantener patios, calles y rejillas libres de basura para facilitar el desagüe; tener a la mano los números de contacto de autoridades locales o de Protección Civil.

El Ayuntamiento agradeció la comprensión y colaboración de la comunidad en estos momentos y reafirmó su compromiso con la protección y el cuidado de la población.

ALBERGUES

Las autoridades  activaron 32 albergues en la cabecera municipal y comunidades rurales,  para atender a la población. 

Informó que, en siete de esos centros de refugio, que son los de Las Milpas, Arenitas, Torocoba, Loma de Moroncárit, Etchoropo, Yavaritos y el DIF, ya se recibieron a decenas de personas.

