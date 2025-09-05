Consulado de Estados Unidos en Hermosillo reanuda actividades el lunes

El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, advierte a sus ciudadanos sobre que deben tomar sus precauciones al viajar en el Estado, principalmente al sur de Sonora debido a posibles daños carreteros provocados por las lluvias de ciclón "Lorena", lo que también generó que suspendieran actividades de trámites, los cuales se reanudarán el lunes 8 de septiembre de manera regular.

Explicó que de acuerdo a información emitida por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se explicaba que la tormenta tropical Lorena se había convertido en un huracán de categoría 1, aunque con probabilidad de debilitarse, por precaución del personal y de quienes contaban citas para trámites, decidieron enviar el aviso para posponer las citas programadas.

Por lo anterior, envió la alerta a los ciudadanos estadounidenses en las áreas afectadas para que se mantengan informados y monitoreando los cambios meteorológicos hasta este sábado, y asimismo, pidieron tener precaución al viajar por carretera y evitar viajes en altamar.

"Los viajeros deben evitar entrar al agua o caminar por las playas en condiciones peligrosas, prestar atención a las advertencias de las autoridades y controlar de cerca las actualizaciones oficiales del tiempo", indicó el consulado de Estados Unidos en Hermosillo.

Algunas de las acciones a tomar que sugirió a sus ciudadanos es que sean conscientes con su decisión de viajar a zonas costeras en Sonora, además advirtió que consulten a las aerolíneas por cualquier situación que se presente, también informó sobre las afectaciones carreteras, inundaciones y deslaves.

También sugirió que se contempla la búsqueda de refugios, monitorear medios locales para actualizaciones, y seguir las instrucciones de los funcionarios locales, en este caso de Protección Civil y recordó que, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, llamar al 911.

En cuanto a las actividades administrativas y de trámites, será este lunes 8 de septiembre cuando se reanuden las labores de manera regular a primera hora del día, recibiendo de manera habitual a quienes vayan a realizar sus trámites de visa, mientras que, quienes ya contaban con una cita agendada deberán acercarse para reagendar.