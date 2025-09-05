Sonora con saldo blanco ante ciclón "Lorena"

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, reporta saldo blanco, tras las lluvias generadas por el ciclón "Lorena", mientras tanto, la coordinación Estatal de Protección Civil, continuará los monitoreos del clima y las acciones correspondientes para evitar incidentes en las últimas horas de fenómeno natural.

Son seis mil elementos de seguridad estatal y federal, los que se encuentran operando principalmente en los municipios que cuentan con zonas de riesgo, para garantizar la atención y protección de las familias y población en general.

"En este momento tenemos saldo blanco, no hay absolutamente ninguna pérdida en vidas humanas. Estamos atentos a la emergencia, pero una vez pasado el fenómeno haremos un levantamiento de aquellas familias que hayan sido afectadas por las lluvias", destacó el gobernador del Estado.

Durazo Montaño, también dijo que, como Gobierno Estatal, estarán presentes para ayudar a los afectados a salir de cualquier daño que hayan recibido las lluvias que se han presentado en el Estado durante estos días, contando con 144 albergues listos para ser utilizados por la población que lo requiera.

También reiteró el llamado a la población para que mantengan las medidas de precaución emitidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y Comisión Estatal del Agua (CEA), que es principalmente evitar el cruce de arroyos y acercarse a zonas de inundación, y asimismo dijo que se continuará el monitoreo entre los tres niveles de gobierno a través del Comité de Operación de Emergencias.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador de Protección Civil, informó que continúa la vigilancia del ciclón tropical Lorena, ahora como ciclón post-tropical, el cual se espera que continúe su desplazamiento hacia el interior del océano Pacífico. "Las condiciones poco favorables indican que comenzará a perder fuerza y a disiparse".

RECUENTO