Clima en Sonora hoy 5 de septiembre: Seguirán las lluvias en todo el Estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos.

Cabe destacar que, continua en vigilancia el ciclón tropical “Lorena” ahora como ciclón post-tropical el cuál se espera que continúe su desplazamiento al internarse a aguas del pacifico donde las condiciones poco favorables comiencen a perder fuerza y de disipe.

CLARIDAD

No obstante, sus bandas nubosas aportarán bastante humedad al estado de Sonora originando lluvias de fuertes a muy fuertes en todo el territorio sonorense durante hoy. A su vez, generará rachas de viento fuertes (+60 km/h) y oleaje de 2.5 a 3 metros de altura sobre las costas del sur de Sonora durante el día viernes.

A su vez, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia y con la humedad aportada por el ciclón tropical “Lorena” ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 24°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 27°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublado y 90% de probabilidad de precipitación.

La ciudad de Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 24°C con una humedad relativa del 95%, se espera un valor máximo de 27°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 90% de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 85%, se espera un valor máximo de 29°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos nublados y 90% de probabilidad de precipitación.

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 24°C con una humedad relativa del 80%, se espera para hoy un valor máximo de 28°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 65 km/h. Cielos mayormente nublados y 90% de probabilidad de precipitación.

En el caso de Nogales amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 75%, se espera un valor máximo de 25°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos nublados y 40% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 70%, se espera un valor máximo de 37°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejado y 10% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 21°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de precipitación.