ITH busca a exalumnos para abrir cápsula del tiempo

Para abrir cápsula del tiempo, la generación del 2020 del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) se encuentra en busca de sus compañeros de esa época para poder hacer entrega de más de 300 paquetes que resguardaron hace 25 años, informó Eva Encinas Puebla, vocera e integrante del comité enlace 20-25.

El proyecto surgió hace 25 años por iniciativa de un grupo estudiantil que posteriormente empezaron a invitar a más compañeros, sumando a trescientos participantes del plantel los cuales en ese tiempo provenían de distintos puntos del Estado además de Hermosillo, como Cananea, Nogales, Cajeme, Navojoa y un gran número de Guaymas.

"La idea era cada quien guardara lo que quisiera y que en 25 años se iba a abrir esa cápsula en el marco del 50 aniversario del tecnológico cuando éramos estudiantes, ahora como profesionistas estamos reencontrándonos el equipo para invitar a los estudiantes de aquel entonces, que guardaron un paquete a que vengan a abrir la cápsula", detalló la ex alumna del ITH.

Explicó que en esa época eran carreras multidisciplinarias, y que participaron ingenieros de electrónica, eléctricos, mecánica, sistemas, industrial y también de la licenciatura de administración. "Dejando fotografías, cartas, libros, algo valioso para ellos que quisieran ver años después, nosotros lo que manejábamos eran sobres manila, sobre VHS, y ahí es donde cada uno iba guardando sus pertenencias".

Encinas Puebla, también describió que la cápsula está dentro de un reloj solar que se construyó con el apoyo del ITH, en una en un área estratégica dentro del campus y que se tomaron todas las medidas pertinentes para sellarla e impermeabilizarla, pues está construida con material de concreto y los objetos están a su vez en una bóveda.

Actualmente se encuentran en busca de todos los excompañeros que participaron en este proyecto, sin embargo, Eva Encinas, revela que el principal reto en esta misión es enfrentarse a que hace 25 años no existían redes sociales, los mail creados en ese tiempo tampoco están activos y lo que sí usaban eran teléfonos fijos de casa, pero en estos tiempos la mayoría ya no cuenta con esta vía de comunicación.

La cápsula se abrirá el próximo 17 de octubre a las cinco de la tarde en la celebración del 50 aniversario del instituto y este acto histórico para la escuela, será parte de los eventos realizados para conmemorar la fecha.