Protección Civil continuará monitoreo de ciclón

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que la presencia de bandas nubosas en el Estado, aportarán humedad, lo que originará lluvias de fuertes a muy fuertes en todo el territorio Sonorense del 04 al 07 de septiembre.

Aunado a lo anterior, también se generarán rachas de viento fuertes de más de 60 kilómetros por hora, y asimismo un oleaje de 2.5 a 3 metros de altura sobre las costas del sur de Sonora durante este viernes,

La dependencia también resaltó que continuará vigilando el comportamiento del ciclón tropical "Lorena", en espera de que se desplace en paralelo a la costa de Baja California Sur y que comience la pérdida de fuerza.

PRECAUCIONES

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, se mantuvo difundiendo en sus redes sociales, mensajes para que la gente tuviera precaución en esta temporada, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil.

Entre las recomendaciones que compartió se encuentra el evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, aunque parezcan poco profundo; también evitar refugiarse bajo árboles o postes de luz durante tormentas eléctricas; manejar con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.

Además hizo un llamado para que la gente se mantuviera atenta de cualquier información oficial emitida por las dependencias de protección y fuentes oficiales, y que en caso de algún situacipon de emergencia, comunicarse al 911.

SECRETARÍA DE MARINA

Potra parte, el Capitán de Puerto Regional Guaymas, Eugenio Soler Osuna, lanzó el aviso a la comunidad marítima del cierre del puerto a la navegación para embarcaciones menores de 500 de Unidad de Arqueo Bruto (UAB), a partir de las 18:00 horas de este jueves 04 de septiembre por pronóstico de lluvias, reducción de la visibilidad, así como viento fuerte y oleaje elevado.

Este tipo de embarcaciones, son las que pueden ser utilizadas por lo regular para actividades deportivas, de recreo, de transporte y pesca, con una medida máxima de 12 metros de largo.

Además, también advirtió que el código de bandera del semáforo meteorológico, se mantiene en bandera "Azul – Amarilla", que, en México, de acuerdo al Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), la alerta azul significa peligro mínimo, y esta se activa se activa cuando un ciclón está a más de 72 horas de poder afectar, mientras que la alerta amarilla indica peligro moderado, y en este caso se recomienda a la población identificar refugios y preparar suministros de emergencia.

ALERTA CARRETERA

En el caso del municipio de Hermosillo, se registró un socavón en la carretera rumbo a la costa, en el punto Cerro Sur, donde hubo fuertes daños al destruir parte del camino, por lo que se pidió a la ciudadanía que extreme precauciones en caso de viajar hacia el poblado Miguel Alemán o Bahía de Kino que es hacia donde lleva la carretera.