La basura intensifica riesgos de inundación

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales hizo un llamado a no tirar basura en la vía pública ante el pronóstico de lluvias para los próximos días, con el fin de evitar obstrucciones en el drenaje pluvial. Esto se debe a que, durante las recientes precipitaciones registradas en Navojoa, la acumulación de desechos contribuyó a inundaciones.

Mario Ramírez, titular de la dependencia municipal, explicó que la basura ocasiona bloqueos en los drenajes pluviales, impidiendo que el agua fluya adecuadamente y generando zonas con riesgo de inundación.

Según los reportes contabilizados, las colonias con mayor exceso de basura en sus calles son Laureles, Mocúzarit, Miravalle, Pueblo Nuevo e incluso algunos bulevares.

Respecto al impacto del acumulamiento de basura en la vía pública, Ramírez enfatizó que puede reducir la capacidad de desagüe hasta en un 80%, provocando inundaciones como las ya ocurridas.

Por parte del sector ciudadano, señaló que es indispensable no arrojar escombro, maleza ni basura en las calles, ya que con el agua que corre por las avenidas a causa de las lluvias, estos residuos son arrastrados y generan afectaciones.

Ante los pronósticos de lluvias fuertes, informó que se ha trabajado en la limpieza de drenajes pluviales, el paso a desnivel y zonas donde podría presentarse mayor acumulación de agua. No obstante, pidió a la sociedad sumarse a las acciones preventivas evitando tirar basura en la vía pública.

El 14 de agosto, algunas colonias de Navojoa presentaron inundaciones a consecuencia de la obstrucción de los drenajes pluviales