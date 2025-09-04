  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
Sonora

Clima en Sonora hoy 4 de septiembre: Se esperan lluvias muy fuertes en el Estado

Continúa en vigilancia el ciclón tropical "Lorena", el cuál se espera que siga su desplazamiento paralelo a la costa de Baja California Sur

Sep. 04, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora de este jueves 4 de septiembre, basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos.

Continúa en vigilancia el ciclón tropical "Lorena" el cuál se espera que siga su desplazamiento paralelo a la costa de Baja California Sur y al internarse a condiciones poco favorables comience a perder fuerza.

CLARIDAD

No obstante, sus bandas nubosas aportarán bastante humedad al Estado de Sonora originando lluvias de fuertes a muy fuertes en todo el territorio sonorense en el periodo que comprende los días 04 al 07 de septiembre. A su vez, generará rachas de viento fuertes (+60 km/h) y oleaje de 2.5 a 3 metros de altura sobre las costas del sur de Sonora durante el día viernes.

Los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia y con la humedad aportada por el ciclón tropical "Lorena" ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 23°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 30°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublado y 80% de probabilidad de precipitación.

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 23°C con una humedad relativa del 80%, se espera para hoy un valor máximo de 29°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 65 km/h. Cielos mayormente nublados y 80% de probabilidad de precipitación.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 23°C con una humedad relativa del 85%, se espera un valor máximo de 31°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 80% de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 24°C con una humedad relativa del 85%, se espera un valor máximo de 30°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos nublados y 90% de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 70%, se espera un valor máximo de 23°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 70%, se espera un valor máximo de 35°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos con algunos intervalos nubosos y 40% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 17°C con una humedad relativa del 70%, se espera un valor máximo de 21°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

Luis Flores
