Sonora

Sur de Sonora en alerta verde por huracán Lorena

Protección Civil estatal dio a conocer detalles sobre el desplazamiento del fenómeno

Sep. 03, 2025
Se espera que el huracán deje gran cantidad de lluvia a la región.
La Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora, dio a conocer una actualización sobre el huracán Lorena, que hasta las 15:00 horas de este jueves se encontraba a 255 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas.

De acuerdo a la información difundida esta tarde, el fenómeno meteorológico se mantiene en categoría 1 de la escala Saffir-Simpson y tiene vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 160 kilómetros por hora y se desplaza al noreste a una velocidad de 24 kilómetros por hora.

imagen-cuerpo

SEMÁFORO DE ALERTA PARA BAJA CALIFORNIA Y SONORA

Se dio a conocer el semáforo de alerta en el que el norte, centro y sur de Baja California Sur permanece en color amarillo, pues se estima que hay peligro medio.

En alerta verde y con peligro bajo se ubicó al norte, noreste y noroeste de Baja California, así como al noreste, oeste y sur de Sonora y al norte de Sinaloa.

La región catalogada con riesgo muy bajo o alerta azul corresponde al centro y sur de Sinaloa, así como al norte de Sonora.

Como medida preventiva las autoridades decretaron la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los 72 municipios de Sonora para los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre.

El gobernador Alfonso Durazo informó que se instaló el Comité de Operación de Emergencias para atender cualquier afectación en el estado. Hizo un llamado a extremar precuciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil. 

César Leyva
César Leyva
