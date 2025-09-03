Llama Protección Civil Navojoa a mantenerse informado y en alerta por "Lorena"

A estar alerta e informados a través de los comunicados oficiales que se están dando a conocer, llamó la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa, al señalar que durante los próximos días se tendrá riesgo de lluvias por los efectos del huracán "Lorena".

Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de la UMPC en Navojoa, explicó que si bien, no representa de momento un riesgo alto, si se podrían presentar acumulados considerables, los cuales podrían alcanzar hasta los 80 milímetros en algunas zonas.

Describió que a nivel estatal, ya se están tomando consideraciones, tales como la suspensión de clases en lo que resta de la semana, como una medida para prevenir cualquier tipo de incidentes.

"Las condiciones climáticas son muy cambiantes, no tienen palabra de honor, por eso es que deben estar atentos a las condiciones que se vayan presentando y tomar las debidas precauciones", recomendó.

Entre las acciones a considerar, pidió a la población evitar circular por las calles durante las lluvias; no cruzar cauces de arroyos en las colonias de la periferia, centro y comunidades rurales, así como no entrar al paso de desnivel en caso de que presente inundaciones.

Adicional a ello, dijo que es esencial el limpiar techos de viviendas y asegurar objetos que pudieran disparar los vientos en los patios de las viviendas, al esperarse rachas de 30 a 40 kilómetros por hora.

Ante los pronósticos y la continuidad de lluvias, recordó que será el Comité Municipal de Protección Civil quien estará sesionando para evaluar las acciones a seguir, así como considerar la apertura de albergues.