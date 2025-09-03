Hermosillo se queda con calles destrozadas y casas inundadas

Las intensas lluvias que se registraron en la capital del Estado, dejaron la ciudad con calles quebradas , baches, colonias inundadas y otros destrozos, además los afectados reportaron que tuvieron pérdidas materiales .

Alrededor de las once de la noche del martes comenzó la lluvia y en cuestión de minutos se empezó a intensificar , en unas zonas más que en otras de la ciudad, pero la afectación principal sucedió debido a que algunas calles antes eran cauces de ríos y actualmente se encuentran bloqueadas por bardas de colonias o de otro índole, además de alcantarillas tapadas principalmente con basura y ramas que arrastró el agua.

Hasta el momento se han registrado solo pérdidas materiales en algunas colonias, principalmente en las que están ubicadas al norte de Hermosillo, donde la acumulación de agua logró entrar a los hogares durante la madrugada de este miércoles pues la lluvia se detuvo entre las cuatro y cinco de la mañana.

Algunas de las calles, principalmente las que se encuentran entra las casas, resultaron quebradas a consecuencia de las inundaciones y la corriente que se generó, pues no todos los puntos de la ciudad cuentan con un desfogue de agua aparte de las alcantarillas.

Una de las escenas que impresionó a los pobladores es un video que se viralizó captado por un vecino del norte de Hermosillo , donde se observa que una fuerte corriente de agua arrastra un vehículo tipo sedán por varios metros.

CENTROS DE ACOPIO

A raíz de los daños presentados, el Ayuntamiento de Hermosillo , instaló tres centros de acopio para la recaudación de productos y alimentos con el objetivo de apoyar a quienes resultaron afectados, y esta mano de obra estará a carga de forma directa por DIF Hermosillo.

Lo que se solicita son artículos de primera necesidad , como alimentos no perecederos como arroz, frijol, atún, sopas, entre otros; productos de higiene personal como papel higiénico, jabón, pasta dental, toallas femeninas; artículos de limpieza tales como cloro, escobas, trapeadores, jabón y demás productos de la misma línea; además de pañales para niños y adultos.

Los centros estarán instalados de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm. En Hermosillo los centros se abrirán en la avenida Profesor Gustavo Hodgers 56, en la colonia Modelo, otro en Casa Galilea, Tepic 8, colonia Palo Verde, Hermosillo, y en el poblado Miguel Alemán se espera recibir los productos en el CADI, 13 de septiembre y Ricardo Flores Magón.