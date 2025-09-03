FAS confirma desvío de recurso de la SEC

Por daño patrimonial de casi 290 millones de pesos en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, los exfuncionarios José Víctor Guerrero González y Francisco Alberto Curiel Montiel, comenzarán recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) bajo la medida cautelar de prisión preventiva, informó el Fiscal Anticorrupción de Sonora, Mauricio Ibarra Romo.

Esta denuncia se interpuso en septiembre del año 2021 y tras una investigación se integró una carpeta , la cual sirvió para acreditar ante el Juez la probable responsabilidad de los imputados mencionados.

Dicha denuncia fue por un envío de recursos del presupuesto de la SEC hacia una empresa particular , la cual nunca cumplió con lo ofrecido y además se transfirieron fondos sin las autorizaciones debidas, durante los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, sumando el monto mencionado de 290 millones de pesos .

"Están acusados de peculado y de incumplimiento de un deber legal. El caso de peculado es porque durante los cuatro ejercicios fiscales desviaron recursos que son procedentes de la partida 1000, que es servicios personales , la desviaron para otro propósito, para la contratación de un esquema de beneficios múltiples, así lo llamaron", explicó Ibarra Romo.

Los recursos que se desviaron estaban destinados a servicios personales de los trabajadores, los cuales son nóminas y diversas prestaciones, entre otros, y estos fueron depositados en fideicomisos, primero en un banco y después en una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL), además el Fiscal Anticorrupción de Sonora, recordó que cada partida debe utilizarse para lo que está destinada.

A la fecha se encuentran pendientes otras órdenes de aprehensión por ejecutarse en contra de ex servidores públicos, así como un particular, quienes también figuran como probables responsables en este esquema de corrupción.