Activan en Huatabampo Plan de Emergencia por "Lorena"

El Consejo Municipal de Protección Civil de Huatabampo activó este miércoles un plan de emergencia y vigilancia permanente, ante la tormenta tropical "Lorena".

En una sesión extraordinaria, encabezada por el alcalde Alberto Vázquez Valencia, los integrantes de dicho organismo afirmaron que están listos para enfrentar los efectos del fenómeno meteorológico, que se encuentra frente a Baja California Sur.

Anunciaron que "Lorena" podría provocar lluvias intensas de entre 150 y 300 milímetros en esta región, lo que obliga a implementar estrategias y medidas preventivas para que los daños sean los menos posibles.

Entre esas acciones, indicaron, se acordó la habilitación de albergues temporales y la activación de brigadas de evacuación y transporte para asistir a la población en zonas de riesgo.

Mencionaron que los albergues habilitados en la cabecera municipal son el Centro de Usos Múltiples (CUM), las escuelas primarias Jesús García, Álvaro Obregón, Margarita Maza de Juárez, La Patria es Primero, Micaela de Bórquez, así como el Conalep.

En las comunidades rurales, los albergues se ubicarán en la escuela principal de cada localidad o en las instalaciones del Comisariado Ejidal, facilitando así el acceso y la asistencia a quienes lo necesiten.

Durante la reunión, representantes de las distintas dependencias municipales informaron sobre el estado de su equipo y personal, destacando una fuerza operativa de más de 350 elementos, vehículos 4x4, maquinaria pesada y unidades de respuesta inmediata.

Asimismo, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse alerta, debidamente informada por los medios oficiales y tomar las precauciones necesarias.

"Hay que evitar cruzar arroyos o zonas inundadas y hay que resguardarse en un lugar seguro. En caso de una situación de riesgo, está a disposición el número de emergencia 9-1-1", agregaron.

FRASE

"Estamos listos para casos de evacuación, así como para restablecer servicios y vías de comunicación": Alberto Vázquez