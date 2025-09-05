Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 5 de septiembre 

La sequía que desde hace meses golpea a Sonora mantiene en alerta al sector agrícola y a las autoridades estatales, pues los embalses de la cuenca del Río Yaqui una de las principales fuentes de agua para el sur de la entidad reportan niveles de almacenamiento alarmantemente bajos.

Al corte del miércoles 3 de septiembre, el volumen conjunto de los embalses Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó apenas 1,325 millones de metros cúbicos (Mm³).

NIVEL DE PRESAS HOY 5 DE SEPTIEMBRE

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido este viernes 5 de septiembre, el volumen conjunto de las presas Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó apenas 1,353.6 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa el 19.3% de su capacidad total.

Aunque esta cifra es ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo de 2024, en la última semana se reportó una disminución de -8.7 Mm³, reflejo de la insuficiencia de lluvias constantes en la región. Esto amenaza con impactar directamente los próximos ciclos agrícolas, a pesar de las precipitaciones recientes.

NIVELES POR PRESA DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

Según el reporte emitido el viernes 5 de septiembre, los embalses presentan el siguiente estado:

Angostura: 84.0 Mm³, apenas 11.0% de llenado. Recibió un aporte de 30.91 m³/s y lluvias de 14.2 mm.

84.0 Mm³, apenas 11.0% de llenado. Recibió un aporte de 30.91 m³/s y lluvias de 14.2 mm. Novillo: 852.5 Mm³, equivalente al 28.2% de su capacidad. Registró precipitaciones de 5.0 mm e ingresos de 160.02 m³/s.

852.5 Mm³, equivalente al 28.2% de su capacidad. Registró precipitaciones de 5.0 mm e ingresos de 160.02 m³/s. Oviáchic: 417.1 Mm³, con 12.9% de llenado. Sus aportes fueron de 7.98 m³/s y lluvias de 72.5 mm.

En conjunto, las tres presas recibieron un aporte de 198.91 m³/s y lluvias de 91.7 mm, volumen aún insuficiente frente a la alta demanda de consumo humano, industrial y agrícola que depende de esta cuenca.

Las autoridades estatales reconocen que la situación podría complicarse en los próximos meses si no se registran precipitaciones significativas que permitan recuperar los embalses.