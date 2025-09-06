Claudia Sheinbaum anuncia construcción de viviendas y centros educativos durante su visita a Sonora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuó este sábado su gira por el país con una visita al Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, acompañada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien reconoció el trabajo de la mandataria federal durante su estancia en el estado.

Durante el evento, Sheinbaum destacó que el gobierno federal presentará un informe de resultados en cada entidad del país durante los viernes, sábados y domingos de las próximas trece semanas, como parte de las acciones derivadas de su Primer Informe de Gobierno, presentado el pasado 1 de septiembre en Palacio Nacional. "Somos un gobierno de territorio", afirmó.

SHEINBAUM ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

La presidenta anunció la construcción de 35 mil viviendas del Infonavit para personas que ganen menos de dos salarios mínimos, incluyendo a los pueblos, así como 20 mil viviendas adicionales para familias no derechohabientes.

Además, menciono que realizo algo más respecto al tema de viviendas: "Durante muchos años todo el periodo neoliberal que además estuvo cargado de mucha corrupción, les dieron créditos a familias del Infonavit y las familias pagaban y pagaban sus créditos y no bajaba la deuda, gente que llevaba 10, 15 años pagando y su deuda no disminuía por la manera que construyeron los créditos", aclaro la mandataria del país.

Sheinbaum, señaló que cerca de 300 mil derechohabientes en Sonora verán reducidas significativamente sus deudas con el Infonavit y recibirán su escritura de manera gratuita. En paralelo, las acciones de alivio se están replicando en el Fovissste para todos los derechohabientes.

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Sheinbaum también se refirió a la reestructuración de las antiguas guarderías del IMSS, que ahora se denominarán Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con la construcción de 47 centros en Sonora para atender la deuda histórica de infraestructura y ofrecer servicios a las familias.

El gobernador Durazo Montaño celebró estas acciones, reconociendo la importancia de que el gobierno federal mantenga presencia y trabajo directo en los estados del país, cumpliendo así con el compromiso de un gobierno cercano a la ciudadanía.