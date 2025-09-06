Sheinbaum anuncia inversión de 831 millones de pesos para la producción de carne en Sonora

Durante su visita a Hermosillo, Sonora, este sábado 6 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un programa de inversión por 831 millones de pesos destinado a fortalecer la producción ganadera en el norte del país.

El anuncio se realizó en el Centro de Usos Múltiples (CUM), donde estuvo acompañada por el gobernador Alfonso Durazo y miembros de su gabinete, como parte de su gira del nuevo modelo de rendición de cuentas.

PROGRAMA INTEGRAL DE EXPORTACIÓN DE CARNE DE CALIDAD PARA 3 ESTADOS

El proyecto forma parte del Programa Integral para la Exportación de Carne de Calidad, incluido en el Plan México, y busca beneficiar directamente a productores de Sonora, Coahuila y Durango, tres de los estados con mayor tradición en la ganadería nacional.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, los recursos se aplicarán en tres ejes principales:

La entrega de sementales bovinos para mejorar la genética del hato La creación de un fondo de apoyo para la engorda de reses La construcción de centros integrales de producción de carne

Esto con el objetivo de generar cortes de calidad premium tanto para el consumo interno como para el mercado de exportación.

Sheinbaum recordó que esta estrategia surge como respuesta al cierre temporal de la frontera estadounidense a la exportación de ganado mexicano, tras la detección del gusano barrenador en regiones del sur del país.

Aunque Sonora no ha presentado casos de esta plaga, la medida impactó a cientos de familias productoras. "El cierre de la frontera lo consideramos injusto, porque Sonora ha demostrado un control ejemplar", afirmó.

La presidenta explicó que el gobierno mexicano trabaja de manera coordinada con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para lograr la reapertura de las exportaciones.

Mientras tanto, el plan busca no solo garantizar el abasto interno, sino también abrir la puerta a nuevos mercados internacionales.

ALFONSO DURAZO DESTACA LABOR DE CLAUDIA SHEINBAUM

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo destacó la visión de Sheinbaum al implementar un programa que da solución a una problemática inmediata y, al mismo tiempo, impulsa la competitividad de la región.

"Desde el primer día le planteamos que queríamos producir carne de la mejor calidad en Sonora, y hoy se está cumpliendo", dijo.

Con esta inversión, el gobierno federal apuesta por convertir al norte del país en un referente de calidad cárnica, fortaleciendo la economía regional y dando certeza a los ganaderos frente a los retos del mercado internacional.