Rincón de Guayabitos: la "alberca natural más grande del mundo": Así puedes llegar

Con la llegada del puente por las Fiestas Patrias, muchas familias planean una escapada para descansar y disfrutar del mar sin gastar demasiado.

A tan solo unas horas de la capital jalisciense, se encuentra el Rincón de Guayabitos, el destino turístico de Nayarit que presume ser la alberca natural más grande del mundo.

RINCÓN DE GUAYABITOS: LA "ALBERCA NATURAL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Ubicado en el municipio de Compostela, Guayabitos se distingue por sus aguas tranquilas y poco profundas, ideales para nadar de forma segura tanto para niños como para adultos. Su oleaje ligero y su extensa playa de arena dorada hacen de este sitio un espacio perfecto para descansar, convivir en familia o disfrutar con amigos y mascotas.

Además de su belleza natural, este destino es considerado uno de los más accesibles económicamente en la región, algo que lo vuelve atractivo en estos tiempos posteriores al regreso a clases. La oferta de hospedaje es variada y va desde hoteles económicos y bungalows familiares hasta casas en renta frente al mar. A ello se suma una gastronomía rica en platillos típicos y mariscos frescos, característica de la costa nayarita.

Entre sus principales atractivos está la visita a la Isla del Coral, un islote de arena blanca y aguas cristalinas que se puede recorrer en lancha y que resulta ideal para quienes buscan privacidad o actividades como el snorkel. Este tour es una de las experiencias más recomendadas para complementar la estancia en Guayabitos.

ASÍ PUEDES LLEGAR A LA ALBERCA NATURAL MÁS GRANDE

De acuerdo con Google Maps, la distancia entre Guadalajara y Rincón de Guayabitos es de aproximadamente 232.8 kilómetros.

Para llegar existen dos rutas principales: la carretera Guadalajara-Tepic (Libre Nogales), con un tiempo estimado de 3 horas 54 minutos, o bien, la Autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, que reduce el trayecto a unas 2 horas 53 minutos. Ambas opciones ofrecen un recorrido con paisajes montañosos y boscosos que conectan a Jalisco con Nayarit.

En comparación con destinos cercanos como Puerto Vallarta o Manzanillo, Guayabitos se mantiene como una alternativa más económica, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan disfrutar del puente de septiembre.