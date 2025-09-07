  • 24° C
Sonora

Llega Presa Mocúzari a la mitad de su capacidad

Se beneficia con las aportaciones de "Lorena"

Sep. 07, 2025
La Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari) amaneció este sábado con 457 millones de metros cúbicos, equivalentes al 48 por ciento de su capacidad total de almacenamiento.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el embalse registró más de 60 mm3 en dos días, debido a las intensas lluvias generadas por los remanentes de la tormenta tropical.

Hace un año, en esta misma fecha, la presa tenía un almacenamiento de 232 mm3.

En el mes de julio, el embalse cerró con 165 mm3, mientras que en agosto con 365 mm3.

Agricultores del sur de Sonora celebraron este aumento en los volúmenes de agua de la presa, que mejora las expectativas con respecto al ciclo 2025-2026, luego de que en el 2024-2025 solamente se sembró un 27 por ciento de la superficie total del Valle del Mayo.

Con respecto a la Presa Los Pilares, esta tiene un almacenamiento de 37 mm3, con descarga de 127 metros cúbicos por segundo, según el último Reporte Hidrométrico del Distrito de Riego del Río Mayo, emitido el viernes 5 de septiembre.

El Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO) de la Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari) es de 950 millones de metros cúbicos

Raúl Armenta
