"Lorena" provoca el desplome del techo de una vivienda y mata a joven en Santa María del Buaraje

Las lluvias registradas en Navojoa causadas por los efectos del huracán "Lorena", tiñeron de rojo la comunidad de Santa María del Buaraje en Navojoa, al provocar el colapso de una vivienda y la muerte instantánea de una persona de nombre Ángel Joaquín durante la tarde noche del sábado.

Así lo dio a conocer Teresa Serna, quien es Comisariada Ejidal de esta comunidad, la cual pertenece a la Comisaría de Fundición, quien informó que los accesos quedaron totalmente bloqueados por las lluvias, por lo que la atención ante la emergencia presentada fue escasa.

"La humedad provocó la tragedia, ya que era techo de terrado y fue mucha la lluvia; el otro problema fue el traslado, no había pasada por la calle 11, estaba intransitable y como pudieron lograron llevarlo al hospital, donde trágicamente falleció", lamentó.

Sin embargo, ante las dificultades para acceder los servicios de emergencia, describió que la persona fue trasladada en un vehículo particular a Ciudad Obregón, donde ante las graves lesiones, terminó por perder la vida.

Pero además, hizo hincapié en que los caminos durante cada lluvia, quedan totalmente intransitables, lo que impide la entrada y la salida a la comunidad, un problema que suma años, sin embargo, ya convertido en un peligro mortal que ha arrebatado vidas.

"Hay muchas familias afectadas, por eso nos comunicamos con autoridades municipales para la atención, pero la exigencia es por atención a las familias afectadas, entrega de víveres, despensas y hule, la reparación de caminos, pero sobre todo, un plan integral de prevención para evitar que sigan presentándose accidentes", resaltó.

Según autoridades municipales, se tuvo conocimiento del suceso y se envió ayuda a la comunidad, así mismo, se está buscando un plan emergente para evitar que se vuelva a presentar una tragedia similar.