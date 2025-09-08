Comunidades de Huatabampo siguen bajo el agua; urgen apoyos

Las lluvias registradas en Huatabampo mantienen viviendas inundadas, como el caso de la Escalera, Bacapaco y el Riito Mazaray, con familias en condición vulnerable, por lo que es esencial llevar apoyos para reforzar sus viviendas ante la posible continuidad de las lluvias.

Así lo consideró el presidente de la Agrupación Jiapsi Yoreme, Abel Ramírez, quien describió que muchas familias de estas comunidades viven condiciones alarmantes, además de tener asentamiento a un costado del Dren, el cual se encuentra a su máxima capacidad y bajo riesgo de desbordarse en caso de que sigan las lluvias.

Describió que a nivel municipal, se ha dado seguimiento a la necesidad que se está presentando, sin embargo, se ocupa el apoyo de los tres niveles de gobierno, ante las condiciones que presentan muchas viviendas, algunas sin techo digno y bajo el riesgo de colapsar.

"Estas comunidades son de las más afectadas por las lluvias, están en zonas bajas, hubo graves inundaciones y un impacto fuerte para muchas familias, quienes requieren ayuda", describió.

Actualmente, zonas como la comunidad de Bacapaco, permanece sin el servicio de energía eléctrica a consecuencia de las lluvias, zona en la que la mayoría de sus habitantes se encuentra distribuida en refugios y albergues, al seguir algunas viviendas inundadas.

No obstante, describió que el acumulado de agua que se presenta en esta zona, podría impactar con el incremento de moscos y la presencia de dengue, por lo que consideró urgente el dar puntual atención al tema, antes de que se convierta en un foco de riesgo.

"Nuestra comunidad indígena mayo se ha visto seriamente afectada, muchas familias enfrentan pérdidas materiales y condiciones difíciles ante esta situación, por lo que con profundo respeto, hacemos un llamado a la solidaridad y apoyo hacia las familias damnificadas", enfatizó.

Parte de las ayudas que se requieren, dijo que son también víveres, ropa, cobijas u otros medios que puedan contribuir al bienestar de quienes lo están necesitando.