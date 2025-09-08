  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Este martes llega Sembrando Vida a Sonora

Se tiene como objetivo atender la pobreza rural y degradación ambiental a través de un apoyo mensual económico de 6 mil 450 pesos

Sep. 08, 2025
Actualmente el padrón de beneficiarios del programa Sembrando Vida en Sonora continúa manteniéndose en 4 mil 700 sembradores o sembradoras que pertenecen a 26 municipios del Estado.
Actualmente el padrón de beneficiarios del programa Sembrando Vida en Sonora continúa manteniéndose en 4 mil 700 sembradores o sembradoras que pertenecen a 26 municipios del Estado.

Son 30 millones de pesos los que se dispersarán en el Estado este martes a través del programa de la Secretaría del Bienestar, Sembrando vida, el cual llega a más de 4 mil 700 sembradores o sembradoras, informó el delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Alamada Palafox.

El programa del Bienestar Sembrando Vida, tiene por objetivo atender la pobreza rural y degradación ambiental a través de un apoyo mensual económico de 6 mil 450 pesos.

Actualmente, el padrón de beneficiarios del programa Sembrando Vida en Sonora continúa manteniéndose en 4 mil 700 sembradores o sembradoras que pertenecen a 26 municipios del Estado.

El delegado de la secretaría del Bienestar, indicó que todos aquellos que ya se encuentren inscritos deberán estar pendientes del depósito a través de la aplicación de Banco del Bienestar.

A diferencia del resto de los programas que llevan un orden en la entrega del recurso a través de un calendario de pago, en Sembrando Vida, todos los inscritos reciben su apoyo un único día de forma simultánea.

Cabe señalar que el programa Sembrando Vida no tiene una fecha de registro universal abierta, sino que se realiza mediante asambleas en los municipios con rezago social

Para poder solicitar este apoyo, se debe ser mayor de edad, tener 2.5 hectáreas para proyectos agroforestales y estar presente en una de estas convocatorias para conocer los requisitos de manera específica y hacer el prerregistro, seguido de una validación física por parte de técnicos del programa

Además, debe habitar en algún Municipio o localidad con rezago social, así como demostrar que su domicilio no está a más de 20 kilómetros de la unidad de producción y aceptar el cumplimiento de todas las disposiciones legales.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
Pide CTM agilizar obras de nuevo hospital del IMSS de Navojoa
Sonora

Pide CTM agilizar obras de nuevo hospital del IMSS de Navojoa

Septiembre 08, 2025

Siguen las demoras, señala la central obrera, que acudirá al lugar de la construcción para solicitar información

Dos escuelas de Navojoa fueron las más afectadas por Lorena
Sonora

Dos escuelas de Navojoa fueron las más afectadas por "Lorena"

Septiembre 08, 2025

Este lunes tuvieron un 99% de asistencia estudiantil a nivel estatal, y esta semana estarán atendiendo cualquier reporte de daños

Comunidades de Huatabampo siguen bajo el agua; urgen apoyos
Sonora

Comunidades de Huatabampo siguen bajo el agua; urgen apoyos

Septiembre 08, 2025

Zonas como Bacapaco y el Riito Mazaray, además de algunas viviendas en la Escalera, permanecen en riesgo