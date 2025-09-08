Pide CTM agilizar obras de nuevo hospital del IMSS de Navojoa

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) de la región del Mayo, lamentó que los plazos y compromisos del proyecto del nuevo Hospital del Seguro Social de Navojoa no se estén cumpliendo cabalmente.

Guillermo Peña Enríquez, dirigente de la central, informó que en una reunión estatal del gremio, celebrada en días pasados, recibió instrucciones para ir al lugar de la construcción y solicitar información a los encargados.

"Vamos a preguntar cómo están las cosas y que nos informen sobre las expectativas que hay, es decir, cuándo se supone que van a terminar los trabajos", explicó.

Señaló que la obra, que inició en julio del 2023, tiene un año de retraso, ya que se había anunciado que sería inaugurada en septiembre del 2024.

"Y también en meses pasados se anunció que el nuevo hospital entraría en operaciones en septiembre del presente año, pero desafortunadamente esto no será posible otra vez", externó.

"Mientras tanto, siguen los problemas en el viejo hospital, como desabasto de medicinas, tardanza en citas, falta de equipo para diagnóstico y, además, falta de médicos", añadió.

Peña Enríquez manifestó su preocupación de que esos problemas continúen en el nuevo nosocomio "y, por ello, insistimos, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no queremos un "elefante blanco", sino una obra con todo el personal y servicios completos".

Aclaró que estos señalamientos no representan un ataque al Gobierno, sino que tienen que ver con la necesidad de que se atienda lo que es más importante, que es la salud y la vida de las personas, que es un derecho humano, y es por ello que se exigen los mejores servicios.

"El Seguro Social no está regalando nada; está recibiendo cuotas obrero patronales; tanto la empresa como los trabajadores aportamos recursos al IMSS; entonces lo que queremos es mayor eficiencia y calidad en los servicios", agregó.

Mencionó que la CTM siempre ha estado al pendiente del proyecto del nuevo hospital, a través del Comité de Seguimiento, "y lo seguiremos haciendo, porque nuestra central obrera luchó durante muchos años para que esta obra sea una realidad".