Sonora

Clima en Sonora hoy 17 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el Estado

De acuerdo a Protección Civil, el monzón mexicano, en combinación con divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas

Sep. 17, 2025
Se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión sobre el Océano Pacifico
Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora.  

De acuerdo a Protección Civil, el monzón mexicano en combinación con divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, noreste, este y sur en horario vespertino.

A su vez, se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión sobre el Océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical durante los próximos días, al momento mantiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 36°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 35°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de precipitación.

En el caso de Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 80%, se espera un valor máximo de 33°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente despejados y 50% de probabilidad de precipitación.

La ciudad de Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 75%, se espera para hoy un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 30% de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 18°C con una humedad relativa del 80%, se espera un valor máximo de 29°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 60 km/h. Cielos mayormente nublados y 70% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 75%, se espera un valor máximo de 36°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 20% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 18°C con una humedad relativa del 75%, se espera un valor máximo de 31°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

Luis Flores
