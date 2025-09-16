Clima en Sonora hoy 16 de septiembre: pronóstico de lluvias, calor y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con la Protección Civil de Sonora, informó que este 16 de septiembre el estado estará bajo la influencia del monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera.

Estos fenómenos provocarán tormentas eléctricas acompañadas de lluvias ligeras a moderadas que podrían acumular entre 20 y 75 mm, además de ráfagas de viento superiores a los 60 km/h en distintas regiones.

Las bandas nubosas del sistema tropical "Mario" también incrementarán la humedad, reforzando las probabilidades de lluvia en varios municipios. Además, se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con un 60 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón en los próximos días.

CLIMA EN SONORA HOY 16 DE SEPTIEMBRE

Hermosillo

La capital sonorense amaneció con 26°C y humedad del 75 por ciento. Se espera que la temperatura máxima llegue a 37°C, con cielos parcialmente nublados y 60 por ciento de probabilidad de lluvia. Los vientos oscilarán entre 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Ciudad Obregón

La ciudad registró una mínima de 25°C y humedad del 95 por ciento. El termómetro podría alcanzar los 35°C. Los cielos se mantendrán parcialmente nublados con 70 por ciento de posibilidad de lluvia. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h acompañarán la jornada.

Nogales

El amanecer se presentó fresco con 18°C y humedad del 70 por ciento. Para hoy se prevé una máxima de 32°C, cielos con intervalos nubosos y 50 por ciento de probabilidad de lluvias. El viento se mantendrá en 10 km/h con rachas de 40 km/h.

San Luis Río Colorado

La jornada inició con 27°C y humedad relativa del 40 por ciento. Se espera un día muy caluroso con máxima de 39°C, cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. El viento soplará a 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Navojoa

Con una mínima de 25°C y humedad del 90 por ciento, la ciudad tendrá cielos mayormente nublados y 70 por ciento de probabilidad de lluvia. Se espera una temperatura máxima de 36°C y vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Agua Prieta

La ciudad fronteriza amaneció con 19°C y humedad del 70 por ciento. La máxima llegará a 33°C con cielos parcialmente nublados y 40 por ciento de probabilidad de precipitaciones. Los vientos promedios serán de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Guaymas

El puerto registró 28°C al amanecer con 80 por ciento de humedad. Se prevé un día con máxima de 33°C, cielos parcialmente nublados y 60 por ciento de probabilidad de lluvia. Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h.

Pronóstico final

El estado de Sonora vivirá un 16 de septiembre marcado por el calor en el noroeste, mientras que en el centro y sur aumentan las posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y tomar precauciones ante los cambios bruscos de clima.