  Martes, 16 De Septiembre Del 2025
Sonora

Actualiza tu credencial INE

El anuncio va para los ciudadanos cuyo plástico está vigente desde 2015

Sep. 16, 2025
El Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito 07 informó que existen 55 mil credenciales para votar que perdieron su vigencia desde 2015 y cuyos titulares aún no las han renovado.

Yanina Corral Moroyoqui, vocal del Registro Federal de Electores, hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan al módulo de atención del INE más cercano, realicen el trámite correspondiente y puedan volver a identificarse y votar por los próximos 10 años.

Anunció que hoy martes 16 se cerrarán los módulos fijos y móviles, pero reanudarán labores mañana miércoles 17.

imagen-cuerpo

Indicó que el módulo de Navojoa está ubicado en la calle Pesqueira 1002-5, en Plaza Terza, entre Jiménez y Josefa Ortiz de Domínguez; mientras que el de Huatabampo se encuentra en la calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Allende y Alfredo Káram. En ambos se labora de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Asimismo, informó que se continúa atendiendo en los módulos móviles en varias comunidades del Distrito 07, cuyo calendario puede consultarse en la página de Facebook del INE Navojoa.

Respecto a las credenciales con vigencia hasta 2025, señaló que dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero de 2026, por lo que los ciudadanos deben acudir a los módulos para realizar su renovación.

El Distrito 07 está integrado por los municipios de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Álamos, Quiriego y Rosario Tesopaco

Raúl Armenta Rincón
