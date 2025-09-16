Actualiza tu credencial INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito 07 informó que existen 55 mil credenciales para votar que perdieron su vigencia desde 2015 y cuyos titulares aún no las han renovado.

Yanina Corral Moroyoqui, vocal del Registro Federal de Electores, hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan al módulo de atención del INE más cercano, realicen el trámite correspondiente y puedan volver a identificarse y votar por los próximos 10 años.

Anunció que hoy martes 16 se cerrarán los módulos fijos y móviles, pero reanudarán labores mañana miércoles 17.

Indicó que el módulo de Navojoa está ubicado en la calle Pesqueira 1002-5, en Plaza Terza, entre Jiménez y Josefa Ortiz de Domínguez; mientras que el de Huatabampo se encuentra en la calle 16 de Septiembre, entre Ignacio Allende y Alfredo Káram. En ambos se labora de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Asimismo, informó que se continúa atendiendo en los módulos móviles en varias comunidades del Distrito 07, cuyo calendario puede consultarse en la página de Facebook del INE Navojoa.

Respecto a las credenciales con vigencia hasta 2025, señaló que dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero de 2026, por lo que los ciudadanos deben acudir a los módulos para realizar su renovación.

El Distrito 07 está integrado por los municipios de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Álamos, Quiriego y Rosario Tesopaco