Alcalde de Empalme rinde su Primer Informe de Gobierno

Alrededor de las 19:00 horas de este lunes 15 de septiembre, y previo a la celebración de las Fiestas Patrias con el tradicional Grito de Independencia, el alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, rindió su Primer Informe de Gobierno de la administración 2024-2027.

Como parte del acto protocolario se realizó el juramento a la bandera y posteriormente, una banda de guerra ejecutó el Himno Nacional, que los presentes entonaron de pie.

EMPALME, EN PALABRAS DE SU ALCALDE

Así, y tras la presentación de la mesa del presídium y la aprobación del orden del día, ante regidores, gabinete, representantes de diversos sectores productivos y pueblo en general, congregado en el salón principal de la Sociedad Mutualista Benito Juárez, el munícipe destacó los logros, avances y resultados que se han construido juntos en este primer año de gestión.

Fuentes Aguilar expuso que en ese lapso al frente de la administración municipal se han tenido mejoras en seguridad y mayor coordinación con el Gobierno Estatal.

Dijo que se debe dar continuidad, con sensibilidad y vocación en la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, con un enfoque humanista y perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres

Refirió gestiones históricas para transformar la economía, mejorar la seguridad y elevar la productividad de Empalme, algo que se logrará, dijo, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo.

Un Gobierno igualitario que todos los ciudadanos merecen, con esfuerzo conjunto de gobernantes y gobernados se pueda tener una mejor calidad de vida para los empalmenses, “confianza y validación que agradecemos”, puntualizó el alcalde Luis Fuentes Aguilar.

Subrayó que se fortaleció la transparencia y rendición de cuentas; se atendieron denuncias contra servidores públicos y se vigila la correcta aplicación de recursos.

En materia de Protección Civil se llevó la prevención a todos los sectores, y se destacaron logros del Sistema DIF Empalme, donde se apoyó con recursos a niños, personas de la tercera edad, entre otros; se destacaron jornadas de saneamiento; se entregaron despensas y diversos apoyos.

También se mencionó que en obras y servicios públicos se ha trabajado para mejorar la infraestructura en barrios y colonias, así como en comunidades de Empalme, entre otros puntos.

Agradeció a regidores por el apoyo para los logros obtenidos, a la población por su confianza y, a su esposa Xóchitl María Mejía, así como a sus demás seres queridos, su respaldo durante la gestión de su primer año al frente del Gobierno Municipal de Empalme.

Finalmente, subrayó que el Gobierno de Municipal seguirá trabajando en bien de la sociedad; e invitó a todos a seguir trabajando por el bien de Empalme, pues en Empalme “Somos Grandeza”