Familias de Bacapaco en Huatabampo suman más de 10 días sin luz

Más de 10 días sin el servicio de energía eléctrica, es lo que acumulan vecinos de la comunidad de Bacapaco en Huatabampo, una de las zonas afectas por inundación por los efectos del huracán "Lorena".

Jaime Velázquez, vecino de la comunidad y quien además es propietario de una tienda, describió que desde el pasado viernes 5 de septiembre se quedaron sin el servicio de energía eléctrica, presuntamente a causa de las inundaciones que se presentaron, pero a la fecha, continúan sin el servicio.

En su caso, dijo que los problemas por la falta de luz, han ocasionado pérdidas, al no poder refrigerar alimentos como carnes, embutidos y lácteos que suele comercializar en la tienda, lo que lo ha llevado a afectaciones de hasta 5 mil pesos.

"Nos dijeron que, ya que se secará nos reinstalarían en el servicio eléctrico, la situación ya mejoró, pero seguimos sin luz, es difícil porque no podemos dormir ante el calor que se siente y los moscos que salen por las noches", describió.

Las más de 40 familias que viven en esa comunidad, dijo que tienen que ir a otras colonias o comunidades a cocinar, cargar celulares y lámparas para poder prepararse para la noche.

Aunque recurrentemente han realizado los reportes para ser atendidos, de momento no han recibido respuestas por parte de las autoridades, ni fechas precisas para una posible reinstalación del servicio.

"Lo bueno que nos están ayudando, algunos vecinos y el mismo gobierno que viene eventualmente a traernos comida o algún tipo de ayuda, pero sin luz es difícil vivir, por eso pedimos que nos apoyen con ese tema", resaltó.

Esta comunidad, junto a la Escalera y el Riito de Mazaray, son las zonas de Huatabampo que presentaron mayores problemas a causa de inundaciones, derivado de los acumulados registrados tras el paso de las lluvias, problemas que han empezado a aminorar.