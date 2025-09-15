  • 24° C
Sonora

Destaca FESOIES avances laborales en Gobierno de Durazo

Hay conciliación y estabilidad, reconoce Antonio Salazar Magdaleno

Sep. 15, 2025
La Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) destacó los avances en materia de estabilidad y conciliación laboral durante el gobierno de Alfonso Durazo Montaño.

Antonio Salazar Magdaleno, dirigente de esa central, señaló que Sonora se mantiene en primer lugar en ese rubro, con el 92 por ciento de los conciliación de los asuntos que se dirimen en el Centro de Conciliación.

Resaltó que otros de los puntos importantes del Cuarto Informe de Gobierno  en el tema laboral es la tasa de desempleo, que fue del 2.5 por ciento, que es la más baja desde el 2005.

"También, otros puntos a destacar son la construcción del nuevo Hospital del Seguro Social en Navojoa y el anuncio de otro en Guaymas", agregó.

Asimismo, el dirigente de la Fesoies dijo que los aumentos a los salarios mínimos en México "nos invitan a luchar más allá en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo, para mejorar salario y prestaciones".

"Los incrementos a los mínimos no resuelven las necesidades del sector obrero, pero sí ayudan en la recuperación del poder adquisitivo. Es muy importante que se siga manteniendo una buena política salarial", señaló.

"La propuesta es que los salarios mínimos alcancen una suma equivalente a 2.5 canastas básicas", concluyó.

FRASE

"Esperamos un cierre de año con indicadores positivos y un buen arranque del 2026": Antonio Salazar

Raúl Armenta
