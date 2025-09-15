  • 24° C
Sonora

Instituto de becas llama a estudiantes a verificar registro

Es para saber si son acreedores de una beca com universitario o por discapacidad auditiva

Sep. 15, 2025
Las becas Sonora de oportunidades son para 30 mil 500 estudiantes de universidades públicas, y los montos a otorgar se dividen en tres rubros: seis mil becas de 10 mil pesos; 5 mil 500 becas de 7 mil 500 pesos; y 19 mil becas de cinco mil pesos.
Son 30 mil 500 estudiantes de universidades públicas los que recibirán una beca a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, además de estudiantes con discapacidad auditiva, los que ya pueden consultar los resultados en el portal oficial, informó Abraham de Jesús Sierra, titular de la dependencia.

Se trata de los resultados para quienes se registraron en las becas para estudiantes con discapacidad auditiva donde se contará con un recuso de dos millones de pesos, que en este caso fue una convocatoria abierta para escuelas públicas y privadas, y quienes sean acreedores de estas becas podrán utilizarla para adquirir aparatos auditivos, contar con el servicio de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, herramientas necesarias para ejercer su derecho a la educación, para asegurar su desarrollo educativo y su integración social.

Mientras que las becas Sonora de oportunidades son para 30 mil 500 estudiantes de universidades públicas, y los montos a otorgar se dividen en tres rubros: seis mil becas de 10 mil pesos; 5 mil 500 becas de 7 mil 500 pesos; y 19 mil becas de cinco mil pesos.

En el caso del sur del Estado son los estudiantes de las universidades tecnológicas, de Instituto Tecnológico, Universidad estatal, escuela normal y universidad pedagógica nacional, de los campus de Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Cajeme y Navojoa, los que podrán tener accesos al sistema para verificar si quedaron acreditados en alguno de los rubros mencionados.

Para la revisión de registros se solicita ingresar a la página www.becasycredito.sonora.gob.mx seleccionar el tipo de convocatoria a la que se inscribieron e ingresar la Clave Única de Registro de Población (Curp) del alumno y en ambos casos las becas serán otorgadas antes del 31 de diciembre de este año.

Leova Peralta
